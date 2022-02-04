Життя після нуля. Як заощадити на податках та обійти підводні камені податкової амністії

Уже на старті кампанії з оманливо ласкавою назвою "Податкова амністія" стало очевидним, що кожен, хто полінувався декларувати приховані доходи, отримає потужний заряд наслідків якраз у незахищений філей.

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Не подаючи нульову декларацію, ми заявляємо державі, що доходів, податки з яких досі не сплачені, категорично не маємо.

Водночас закон зобов'язує Кабмін розробити законопроєкт, який посилює контроль за повнотою оподаткування доходів фазових осіб. А це означає, що одразу після закінчення періоду одноразового "нульового" декларування життя багатьох українців круто зміниться.

Квартиру придивилися? Дуже добре! Готуйтеся пояснювати походження коштів і доводити, що податок із них або сплачений, або сплаті не підлягає. А якщо довести не зумієте, то будьте ласкаві занести в державну касу. Швидше за все — за стандартною ставкою. І надалі так буде з будь-якою відносно великою покупкою.

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У зв'язку із цим, друзі, рекомендую готувати сани влітку. Особливо це стосується тих із вас, хто отримував готівку у подарунок або успадкував від близьких родичів. Адже, отримуючи гроші від рідні, ви договір дарування не оформляли? Готовий посперечатися, що з успадкованою готівкою історія та сама.

Гроші, отримані в дар або успадковані від дружини, чоловіка, дітей, рідних сестер і братів, а також від онуків, бабусі та дідуся, податком оподатковуються за нульовою ставкою і декларуванню не підлягають. Отже, підстав для того, щоб цей дохід "амністувати", у нас із вами немає жодних.

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Тим не менш, раджу роздобути документи, що підтверджують, що ці гроші абсолютно точно отримані в дар або успадковані від близьких родичів.

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Для цього доведеться сплатити послуги нотаріуса та належним чином скласти договір дарування. Врахуйте, що нотаріальному посвідченню підлягає дарування понад 850-ти гривень. Саме цей договір у разі чого стане відповіддю на будь-які питання.

Зі спадщиною ж справи трохи складніші. Адже якщо після смерті родича ви знайдете на книжковій полиці тугий конверт, то нотаріус, швидше за все, відмовиться видати свідоцтво про право на спадщину. Просто у зв'язку з відсутністю підтвердження того, що гроші справді спадкодавцю належали.

І тут на допомогу прийде суд. У реєстрі вистачає рішень, з яких суд визнав за спадкоємцем право власності на кошти. З прикладами таких рішень ви можете ознайомитись тут і тут.

Якщо ж ми говоримо про суму, яка не перевищує 400 тисяч гривень, то не рвіть пупок і спіть спокійно. Усе, що не дотягує до зазначеної суми, держава нам великодушно пробачила.