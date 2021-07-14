Вище ціни, довше "тіні". Чому підвищення податку з продажу нерухомості не поповнить бюджет

Мінфін обіцяє нашкребти в бюджет цілих три додаткові мільярди за рахунок забудовників. А я хоч і не Ванга, але вже тепер можу з упевненістю сказати, що і не три, і не за рахунок забудовників. Грошики, як водиться, стрясуть з простого українця.

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Як вони там кажуть? Забудовники, мовляв, оформляють квартири на фізосіб за заниженою вартістю, а кінцевому покупцеві штовхають вже за ринковою і таким ось нехитрим чином ухиляються від сплати податків. Ну припустимо.

Але ж з кожного "транзитного" продажу виплачується 6,5% податків (5% — податок з доходів фізосіб і 1,5% — військовий збір). Грубо кажучи, 6,5 гривень з кожної сотні йдуть в бюджет. І ми говоримо про ста гривнях вала, а не чистого прибутку.

Податківці, якщо пам'ять не зраджує, керуються неписаним правилом: підприємства з податковим навантаженням 3% перевіряти в останню чергу, а з навантаженням 5% — не перевіряти взагалі.

Але депутат ненажерливий і нестримний! Бачить корову — впивається в бік. Так, 1 липня у першому читанні схвалили законопроект № 5600. Крім усього іншого, такий піднімає ставку податку з продажу об'єкта нерухомості до 18 відсотків.

Чи стане забудовник платити більше податків? Сумніваюся. Він або закладе різницю у вартість квартири, або просто піде в тінь.

У першому випадку житло для українця стане ще менш доступним. У другому ж — в бюджет не впаде взагалі нічого.

Якщо ж забудовник продає нерухомість безпосередньо і платить податок на прибуток за ставкою 18% (тобто виходить приблизно на ті ж 6% податкового навантаження), то і проти нього у законодавця "револьвери" знайдуться.

На сьогодні операції з продажу квартир звільнені від сплати ПДВ, тому що інше призвело б до подорожчання квартир аж на 20 відсотків.

Законотворці ж вважають, що житло у нас надмірно доступне, а тому вирішили скасувати цю багаторічну пільгу. А то ж зовсім знахабніли ці українці! По тридцять квартир мають і дулі горобцям крутять, а держава з хліба на воду перебивається.

Або вони там переобиратися не планують, або мають з цього приводу якийсь хитрий план.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.