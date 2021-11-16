Шкурка та вичинка. Як правильно вступити в спадщину, щоб не успадкувати борги

Слово "спадщина" малює в нашій уяві образ багатого, щедрого і давно втраченого дядечка, солідний банківський рахунок, ладну садибу або будиночок біля моря. Стереотипи — штука непереможна.

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А комунальні борги родичка успадкувати не хочете? Чи, наприклад, його непогашений кредит? Може, хоч би податковий борг? Ні? Тоді читайте уважно.

Насамперед варто зрозуміти, що борги впадуть на вас лише в тому випадку, якщо наважитеся вступити в спадок. Тому не поспішайте йти до нотаріуса та писати відповідну заяву. Дізнавшись про спадщину, зробіть глибокий вдих і постарайтеся навести довідки.

Якщо борги покійний нажив серйозні, краще озброїтися калькулятором і переконатися в тому, що вартість успадкованого майна їх покриє. Але навіть у цьому випадку не зайвим буде замислитися над тим, чи варто в таку спадщину вступати. Ризикуєте ув'язнути в судових спорах, що загрожують судовими витратами й арештами майна.

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Буває і так, що спадкоємець порахував усі "за" та "проти", а потім твердо вирішив у спадок не вступати. Він, мовляв, ні на що не претендує, сидить тихесенько і примус полагоджує. Рано заспокоївся.

Якщо на момент смерті він проживав разом зі спадкодавцем, то автоматично вважається таким, який вступив у спадок. Щоб уникнути претензій кредиторів, йому варто бігти до нотаріуса та відмовлятися від прийняття спадщини. Головне — вкластися у шестимісячний термін після смерті спадкодавця.

Кредитор має право вимагати від спадкоємця погашення боргу одним платежем, але у межах вартості успадкованого майна.

Тільки підтверджувати вартість спадщини, згідно з наявною судовою практикою, зобов'язаний зовсім не він, а сам спадкоємець.

Гарненько подумали і вирішили, що шкурка вичинки не варта? Тоді врахуйте, що кредитори мають півроку на те, щоб пред'явити вам свої вимоги. Точка відліку — момент отримання вами свідоцтва про право спадщину. Не вкладуться у терміни — позбудуться права вимоги.

Є тут, щоправда, важливий аспект. Якщо кредитор не знав або не міг знати про відкриття або прийняття спадщини, то вважати доведеться з дня, коли йому стало відомо.

Будьте обережні, друзі мої! Успадковуйте майно, а не борги.

Першоджерело.