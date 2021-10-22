Позичити і спати спокійно. Шість правил грамотного складання боргової розписки

Не секрет, що в борг варто давати рівно стільки, скільки не шкода втратити. У житті, проте, трапляється всяке. Тому сьогодні розповім про те, як грамотно скласти боргову розписку.

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Одразу візьмемо до уваги, що розписка — це лише доказ факту існування договору позики, який добре б скласти, якщо даєте в борг понад 170 гривень або однією зі сторін є юридична особа. Бо того вимагає Цивільний кодекс.

Якщо з договором якось не склалося, то ніякої біди в цьому немає. Ви просто втратите права доводити факт існування позики за допомогою показань свідків. Тобто доказом слугуватиме вміло складена розписка. Щоб таку роздобути, потрібно дотримуватися шістьох правил.

1. Позичальник не лінується написати розписку від руки. Це стане в нагоді, якщо боржник надумає заявити, що нічого подібного не писав і чутки ні про який борг не чув. Чим більше тексту, тим простіше буде експерту встановити справжність документа.

2. Позичальник вказує якомога більше особистої інформації. Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місця реєстрації та проживання, номер телефону й адресу електронної пошти. Ви ж не соромтеся звіряти надані дані із зазначеними в документах.

Чим більше в розписці інформації про позичальника, тим простіше вам буде складати позов.

3. У розписці обов'язково фіксуємо, що позичальник отримав від вас гроші в борг. Вказуємо дату отримання. Договір позики вважається укладеним у момент передавання грошей. Забудете про це і суд відмовить у стягненні коштів. Посилатиметься на те, що ви не зуміли довести факт передавання грошей позичальникові. До речі! Власні ідентифікаційні дані в розписці теж варто вказати. А то в суді може з'ясуватися, що гроші давали не ви, а який-небудь Іванов Іван Іванович.

4. Фіксуємо зобов'язання позичальника повернути гроші. В іншому випадку суд може вирішити що це була не позика, але інвестиція в загальний бізнес або оплата якої-небудь послуги.

Важливо

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5. Валюту в розписці вказуйте будь-яку. У суді можете сміливо вимагати стягнення боргу саме в тій валюті, що зазначена в розписці. Тільки з доларами будьте уважнішими. Американський долар — це 26 гривень, а белізький — лише 13. Метикуєте?

6️. У розписці можна вказати конкретну дату повернення (наприклад — 06.01.2024), певний період часу (через три роки) або не вказувати ні одне, ні інше. В останньому випадку позичальник зобов'язаний повернути кошти протягом тридцяти днів із моменту отримання від вас вимоги.

При цьому, не обов'язково до походу в суд ловити боржника і вручати йому претензію. Звернення з позовом до суду прирівнюється до вимоги про оплату і суди безумовно приймають позови, подані без попередніх претензій, і слухають їх по суті.

Першоджерело: телеграм-канал автора.