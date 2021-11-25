Дурні та дороги. Чому великі терміни за ДТП не налякають нових Трухіних та Харківських

Після кількох резонансних ДТП зі смертельним наслідком, Рада видала низку законопроектів, покликаних суттєво посилити покарання для винуватців.

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Хтось майже, напевно, побачить у цьому якщо не турботу про співвітчизників, то бажання вирішити проблему. Я ж спостерігаю або жахливе нерозуміння її суті, або прагнення урвати дещицю "хайпу" на актуальній темі.

Чи перевищуючи швидкість, чи проскакуючи на червоний сигнал світлофора, водій не думає, що три роки в'язниці це ще куди не йшло, але п'ятірку він точно не висидить.

Будьте певні, що покарання – останнє, що згадують люди у такі моменти. Людина за кермом не бажає потрапити у ДТП, а збити когось на смерть – тим паче. Людина твердо впевнена, що з нею подібне статися не може.

Саме тому ситуація на дорогах майже не змінюється від посилення покарання за ненавмисний злочин.

Тут на чолі кута має стояти не строгість, а невідворотність покарання. Адже якщо водій сто разів перевищував допустиму швидкість, але спійманий і покараний не був, то, напевно, продовжить лихачити. А закінчується це завжди однаково.

Або ж за кермом нардеп або просто людина з грошима і зв'язками, яка повністю впевнена, що зуміє "порішати". Шанси на смертельну ДТП у такого будуть вищі, ніж у пересічного лихача.

Важливо

На червоне світло. Чому українці не вірять у справедливе покарання винуватців резонансних ДТП

Найперша справа – боротьба з вседозволеністю та безкарністю. Дуже показовою у цьому сенсі є ДТП за участю нардепа Трухіна. Якісне розслідування та справедливе покарання винного, у цьому випадку, принесли б набагато більше користі, ніж навіть довічне за ДТП зі смертельними наслідками, соціальна реклама та балаканина на ток-шоу.

Примусьте поліцію ловити та чесно штрафувати порушників, а не годуватись на цьому, і кількість смертей на українських дорогах почне скорочуватись.

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