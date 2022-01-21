Договір дорожчий за гроші. Чому не варто економити на нотаріусі, здаючи нерухомість в оренду

Найчастіше люди здають нерухомість в оренду на тривалий термін, не обтяжуючи себе нотаріальним завіренням договору. Хтось заощаджує на оформленні, а хтось — на сплаті податків. Якщо орендодавець та орендар — люди пристойні та розсудливі, то все чудово. А от якщо "хтось де-не-де в нас часом ...", то починається мігрень.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Важливо розуміти, що договір, складений у простій письмовій формі, є нікчемним, якщо укладено на три роки та більше. Іншими словами, він просто недійсний через закон. І це означає, що борги з орендної плати на його підставі стягнути не вдасться.

З іншого боку, ми маємо статтю 1212 Цивільного кодексу, на підставі якої дуже навіть можна стягнути плату за користування приміщенням. І буквально днями Верховний суд вибухнув таким рішенням.

У чому його суть? Якщо договір нікчемний, то орендар весь цей час користувався чужим приміщенням без будь-яких підстав. А це означає, що орендодавець має право вимагати від нього повернення необґрунтованого збагачення у розмірі вартості оренди.

Завдання орендодавця тут — довести, що об'єкт нерухомості був фактично переданий в оренду, а також довести вартість цієї самої оренди.

Важливо

Квадратні метри щастя. На що звернути увагу при купівлі квартири на вторинному ринку

Проте я б не радив ризикувати, укладаючи договір оренди на такий довгий термін, але без нотаріального посвідчення. Ні орендаря, ні орендодавця ця бумаженція не захистить. Власник приміщення може будь-якої миті виставити орендаря на вулицю, а той, зі свого боку, вільний з'їхати не розплатившись.

Бажаєте заощадити на послугах нотаріуса? Ваше право! Тоді укладайте договір на два роки, але з можливістю мовчазного продовження. І в простій письмовій формі цей договір може бути укладений, і велика судова практика з цього питання є.

Важливо

Вище ціни, довше "тіні". Чому підвищення податку з продажу нерухомості не поповнить бюджет

Наступного разу я розповім вам, як оформляти оренду нерухомості в оренду так, щоб заощадити на сплаті податків, а також тому, як захиститися від недбайливого орендаря і мінімізувати збитки від псування майна.

Першоджерело.