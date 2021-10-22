Дать взаймы и спать спокойно. Шесть правил грамотного составления долговой расписки

Не секрет, что в долг следует давать ровно столько, сколько не жаль потерять. В жизни, тем не менее, случается всякое. Потому сегодня расскажу о том, как грамотно составить долговую расписку.

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Сразу примем к сведению, что расписка – это лишь доказательство факта существования договора займа, который хорошо бы составить, если даете в долг больше 170 гривен или одной из сторон является юридическое лицо. Ибо того требует Гражданский кодекс.

Если с договором как-то не сложилось, то никакой беды в этом нет. Вы просто лишитесь права доказывать факт существования займа с помощью свидетельских показаний. То есть доказательством же послужит умело составленная расписка. Чтобы таковую заполучить, нужно соблюсти шесть правил.

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Шесть правил составления долговой расписки

1. Заемщик не ленится написать расписку от руки. Это пригодится, если должник вздумает заявить, что ничего подобного не писал и слыхом ни о каком долге не слыхивал. Чем больше текста, тем проще будет эксперту установить подлинность документа.

2. Заемщик указывает как можно больше личной информации. Фамилию, имя, отчество, идентификационный номер, паспортные данные, места регистрации и проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Вы же не стесняйтесь сверять предоставленные данные с указанными в документах.

Чем больше в расписке информации о заемщике, тем проще вам будет составлять иск.

3. В расписке непременно фиксируем, что заемщик получил от вас деньги в долг. Указываем дату получения. Договор займа считается заключенным в момент передачи денег. Забудете об этом и суд откажет во взыскании средств. Сошлется на то, что вы не сумели доказать факт передачи денег заемщику. Кстати! Собственные идентифицирующие данные в расписке тоже следует указать. А то в суде может выясниться, что деньги давали не вы, а какой-нибудь Иванов Иван Иванович.

4. Фиксируем обязательство заемщика вернуть деньги. В противном случае суд может решить что это был не заем, но инвестиция в общий бизнес или оплата какой-нибудь услуги.

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5. Валюту в расписке указывайте любую. В суде можете смело требовать взыскания долга именно в той валюте, что указана в расписке. Только с долларами будьте внимательнее. Американский доллар – это 26 гривен, а белизский – лишь 13. Смекаете?

6️. В расписке можно указать конкретную дату возврата (например — 06.01.2024), определенный период времени (через три года) или не указывать ни одно, ни другое. В последнем случае заемщик обязан вернуть средства в течение тридцати дней с момента получения от вас требования.

При этом, не обязательно до похода в суд ловить должника и вручать ему претензию. Обращение с иском в суд приравнивается к требованию об оплате и суды безусловно принимают иски, поданные без предварительных претензий, и слушают их по сути.

Первоисточник: телеграм-канал автора.