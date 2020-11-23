Незаметные квадратные метры. Как законно не платить налог на роскошь в Украине

Итак, остановимся на жилой недвижимости и ее собственниках – физических лицах. Налог должны уплачивать владельцы квартир площадью более 60 квадратов или домов площадью более120 квадратов.

Размер налога устанавливают органы местной власти, но максимальная ставка ограничена законом и составляет полтора процента от минимальной заработной платы, установленной на первое января отчетного года. В 2020-м платим за 2019-й. Выходит, что максимальная ставка – 62,59 гривен за один квадратный метр.

Платите вы лишь за те квадраты, что вылезают за рамки 60-ти и 120-ти квадратных метров для квартир и домов соответственно.

А вот если сдаете жилье в аренду или используете для получения дохода, то платить будете исходя из полной площади.

Если же площадь квартир и домов, принадлежащих вам, превышает 300 и 500 квадратных метров соответственно, то за каждый объект придется дополнительно уплатить 25 тысяч гривен в год.

Основанием для уплаты этого налога является уведомление-решение налогового органа. Нет уведомления – нет и необходимости платить.

Недвижимость вашу очень даже могут не заметить и не принять решение об уплате налога. В этом случае можно тихонечко отсидеться. По истечении трех лет взыскать налог будет уже невозможно.

Но есть один нюанс. Налоговики могут выставить "счет" за три года сразу (отдавай, мол, дань за двенадцать лет!), а это уже серьезные деньги. И заплатить их нужно будет в течение шестидесяти дней.

Кстати! Информацию эти милейшие люди черпают из реестра вещных прав на недвижимость. Если право собственности на объект не зарегистрировано, то уведомление от налоговиков можно не ждать.

С другой стороны, реестры в нашей безнадежно диджитализированной стране так здорово работают, что можно получить уведомление-решение об уплате налога на давно проданную недвижимость.

В суд торопиться не стоит. Для начала лучше идти по пути наименьшего сопротивления. Соберите в папочку оригиналы правоустанавливающих документов и наведайтесь с этим добром в органы налоговой службы.

На основании предоставленных документов произведут перерасчет суммы налога, а предыдущее уведомление-решение будет считаться отмененным.

Именно так следует действовать в тех случаях, когда вы по тем или иным причинам не согласны с суммой начисленного налога.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.