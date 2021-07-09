Вышибалы в законе. Кто считается коллектором в Украине, а кому вы можете не открывать двери
Кого новый закон предлагает считать коллекторами и с кем, помимо заемщика, они будут взаимодействовать?
Уже 14 июля кредиторы и коллекторы получат законное право взаимодействовать с потребителями и другими лицами дабы урегулировать просроченную задолженность.
О том, как будут "взаимодействовать", а также о документах, которые следует требовать у этих людей, речь шла в предыдущих колонках. Сегодня же говорим о том, кого новый закон предлагает считать коллекторами и с кем, помимо заемщика, те будут взаимодействовать.
Итак, коллекторской будет считаться компания, внесенная в соответствующий реестр, который начнет работать не ранее 14 июля.
Загвоздка в том, что законодатель отвел на внесение информации в реестр аж целых три месяца. А это значит, что реальную картину потребитель увидит не ранее 14 октября.Важно
До тех пор ни к "левым" коллекторам, ни к тем кредиторам, что с ними сотрудничают, никаких санкций Нацбанк применять не станет.
Кому же будут звонить и писать, с кем будут устраивать личные встречи достопочтенные коллекторы?
- Во-первых, это близкие лица заемщика. Речь пойдет даже о двоюродных братьях, отчимах, пасынках, прадедушках и прабабушках.
- Во-вторых, это представитель потребителя.
- В-третьих, его наследник.
- В-четвертых, поручитель или имущественный поручитель.
- И, наконец, в-пятых, третье лицо, взаимодействие с которым предусмотрено кредитным договором и которое согласилось на такое взаимодействие.
Впечатляющий список, правда? "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" — как писали братья Стругацкие.
Но и это еще не все! Законодатель, "с целью донесения до потребителя информации о необходимости погашения кредита", разрешил коллекторам взаимодействовать с третьими лицами, персональные данные которых передал кредитору заемщик.
Что это значит? Хочешь получить кредит – предоставь адреса и номера телефонов своих друзей, соседей или работодателя.
Будьте уверены, что заемщик эти данные предоставит. А куда деваться, если деньги очень нужны? Дальше наступит просрочка и коллекторы примутся звонить этим несчастным с просьбой передать должнику, что денежки хорошо бы вернуть.
Главное – не теряться. В ходе первого же взаимодействия с коллектором очень важно запретить тому обработку своих персональных данных. Законодатель акцентировал внимание на том, что произойти сие должно аккурат во время первого взаимодействия. В чем смысл – загадка.
В следующий раз напишу о том, что коллекторам строжайше запрещено, кому на них жаловаться и на что обращать внимание при заключении кредитного договора.
Первоисточник: Телеграм-канал автора.
Публикуется с согласия автора.