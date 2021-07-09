Вышибалы в законе. Кто считается коллектором в Украине, а кому вы можете не открывать двери

Уже 14 июля кредиторы и коллекторы получат законное право взаимодействовать с потребителями и другими лицами дабы урегулировать просроченную задолженность.

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О том, как будут "взаимодействовать", а также о документах, которые следует требовать у этих людей, речь шла в предыдущих колонках. Сегодня же говорим о том, кого новый закон предлагает считать коллекторами и с кем, помимо заемщика, те будут взаимодействовать.

Итак, коллекторской будет считаться компания, внесенная в соответствующий реестр, который начнет работать не ранее 14 июля.

Загвоздка в том, что законодатель отвел на внесение информации в реестр аж целых три месяца. А это значит, что реальную картину потребитель увидит не ранее 14 октября.

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До тех пор ни к "левым" коллекторам, ни к тем кредиторам, что с ними сотрудничают, никаких санкций Нацбанк применять не станет.

Кому же будут звонить и писать, с кем будут устраивать личные встречи достопочтенные коллекторы?

Во-первых, это близкие лица заемщика. Речь пойдет даже о двоюродных братьях, отчимах, пасынках, прадедушках и прабабушках.

это близкие лица заемщика. Речь пойдет даже о двоюродных братьях, отчимах, пасынках, прадедушках и прабабушках. Во-вторых , это представитель потребителя.

, это представитель потребителя. В-третьих, его наследник.

его наследник. В-четвертых, поручитель или имущественный поручитель.

поручитель или имущественный поручитель. И, наконец, в-пятых, третье лицо, взаимодействие с которым предусмотрено кредитным договором и которое согласилось на такое взаимодействие.

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Впечатляющий список, правда? "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" — как писали братья Стругацкие.

Но и это еще не все! Законодатель, "с целью донесения до потребителя информации о необходимости погашения кредита", разрешил коллекторам взаимодействовать с третьими лицами, персональные данные которых передал кредитору заемщик.

Что это значит? Хочешь получить кредит – предоставь адреса и номера телефонов своих друзей, соседей или работодателя.

Будьте уверены, что заемщик эти данные предоставит. А куда деваться, если деньги очень нужны? Дальше наступит просрочка и коллекторы примутся звонить этим несчастным с просьбой передать должнику, что денежки хорошо бы вернуть.

Главное – не теряться. В ходе первого же взаимодействия с коллектором очень важно запретить тому обработку своих персональных данных. Законодатель акцентировал внимание на том, что произойти сие должно аккурат во время первого взаимодействия. В чем смысл – загадка.

В следующий раз напишу о том, что коллекторам строжайше запрещено, кому на них жаловаться и на что обращать внимание при заключении кредитного договора.

Первоисточник: Телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.