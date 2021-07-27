Знайте свої права: що таке обшук, як його проводять і як його пережити — поради адвоката

У разі проведення розслідування в кримінальному провадженні, найпоширенішим способом видобутку доказів є обшук. Разом із тим, часто обшук використовується для тиску на бізнес і осіб, щодо яких іде кримінальне переслідування.

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Що таке обшук?

Обшук — це слідча дія для пошуку доказів злочинів або майна, отриманого в результаті скоєння злочину, а також пошук розшукуваних осіб.

По суті, обшук проводиться завжди несподівано, спонтанно (природно за запланованим рішенням слідчого або прокурора) та без попередження. Природно таємниця такої дії спрямована на те, щоб особи, у яких проводять обшук, не могли заховати, знищити або спотворити документи або речі, які цікавлять слідство. Саме в цьому за законодавством і є ефективність і доцільність обшуку.

Кого ж може торкнутися така неприємна подія?

На жаль, кожна людина може опинитися в епіцентрі подій і стати учасником обшуку, незалежно від того, чи здійснював він злочин, чи ні. Обшук проводиться в приміщеннях, автомобілях, які хоч якось причетні до обставин злочину.

Це можуть бути офіси компаній, які займалися незаконною діяльністю, офіси компаній, які співпрацювали з сумнівними контрагентами, приміщення, у яких якимось чином були особи, які мають стосунок до злочину або підозрюються в скоєнні злочинів. Усе залежить від того, які обставини скоєних злочинів необхідно з'ясувати/підтвердити.

Дуже часто обшуки проводять у "порожню". Наприклад, планувалося знайти речі та документи, які стосуються справи. За результатами обшуку нічого виявлено не було. Бувають обшуки, на яких вилучаються речі та документи, у тому числі й грошові кошти, які до справи стосунку не мають. У таких випадках можна почути типову фразу слідчого: "Ідіть до суду". Надалі власникам таких речей і документів потім доводиться доводити свою правоту в суді, у слідчого та прокурора.

Незалежно від причин обшуку, результатів і наслідків його проведення, необхідно знати найпростіші правила поведінки, які допоможуть зберегти психологічну рівновагу, уберегти себе від зайвих небажаних наслідків (незаконні дії з боку правоохоронців під час обшуку, незаконне вилучення майна, тривале повернення майна).

Підстави для проведення обшуку

Прийнято вважати, що підставою для проведення обшуку є відповідна ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку в конкретному приміщенні в конкретному кримінальному провадженні.

Разом із тим обшук може бути проведений як на підставі судового рішення, так і до його постанови. Усе залежить від обставин і необхідності оперативності проведення слідчої дії. Природно, рішення про це приймає слідчий або прокурор.

Так, бувають і випадки, коли необхідно провести невідкладний обшук і спочатку проводиться такий обшук, а потім "легалізується" (узаконюється) в суді.

У будь-якому випадку, слідчий суддя повинен перевірити, що підстави для проведення обшуку є або існували на момент його проведення (тобто було скоєно злочин, вилучені речі мають доказове значення, існував невідкладний випадок або іншим способом знайти докази немає можливості).

Таким чином, основною причиною для обшуку є наявність підозри у слідства, що за допомогою обшуку в конкретний час у конкретному місці можна знайти докази.

Як відбувається обшук?

Поліція прийшла з обшуком, що ж буде ... а буде наступне — незалежно, чи це буде 6 ранку або 9 вечора, правоохоронці можуть прийти до Вас із цією несподіваною новиною в повсякденному житті. Переносити цю дію ніхто не буде ні через роботу, ні через похід до стоматолога.

Як правило, можуть дочекатися власника/користувача квартири або офісу для проведення обшуку в їхній присутності, хоча законом дозволено проводити обшук і без присутності останніх.

Перед початком обшуку слідчий/прокурор зобов'язаний представитися, показати службове посвідчення та показати ухвалу суду або ж повідомити, з яких причин проводитися обшук до постановлення ухвали суду. Також учасникам роз'яснюють їхні права. Запам'ятайте, Ви маєте повне право користуватися телефоном і викликати адвоката для надання Вам правової допомоги, як би не хотілося цього правоохоронцям. Заборонити це ніхто не може.

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Існує міф, що адвоката чекатимуть три години і тільки потім почнуть обшук. Це помилково, правоохоронці можуть не чекати адвоката та почати дію, але зобов'язані допустити його після приїзду. Законом прямо передбачено обов'язок слідчого чекати адвоката три години в разі проведення особистого обшуку присутніх на обшуку осіб.

Також будь-який обшук повинен проводитися при понятих, яких часто правоохоронці привозять з собою, а сам процес знімається на відео.

Незважаючи на це, адвокат зможе вказати всі недоліки обшуку, на незаконні дії та рішення в зауваженнях до протоколу обшуку, відстояти Ваші права.

Що робити до початку обшуку?

Якщо з Вами трапилася така ситуація, що робити за час між тим, як Ви дізналися, що буде обшук, і до його початку?

Звернутися за допомогою до адвоката, щоб фахівець стежив за законністю всіх дій і перешкоджав сваволі.

Подумати, які сумнівні речі можуть бути в приміщенні і як Ви можете підтвердити їхню законність.

Наприклад, на зброю обов'язково має бути дозвіл, якщо спортивний пістолет — підтвердження, що це не вогнепальна зброя (коробка з магазину, квитанція про купівлю). Природно, у зоні ризику вилучення завжди знаходяться кошти, які найчастіше розцінюються, як незаконно отримані.

У будь-якому випадку вся готівка при обшуку розцінюються як отримана в результаті кримінального злочину. У такому випадку необхідно підтвердити її походження — зарплата, дохід від продажу майна, позика і т.д.

Налаштуватися на те, як вести себе під час обшуку, а саме — зберігати спокій, бути впевненим і відстоювати свою правоту. Нервовий стан і паніка до доброго не приведуть.

До початку обшуку Вам обов'язково потрібно вимагати визначення суду для вивчення. Пам'ятайте, поки Ви вивчаєте ухвалу суду — до Вас їде адвокат.

Будете перешкоджати початку обшуку — обшук все одно проведуть.