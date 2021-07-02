Забрали машину на евакуаторі. Куди дзвонити, кому скаржитися і як забрати авто зі штрафстоянки

Згідно з дослідженнями Traffic Index, Київ посідає 7-е місце в рейтингу міст світу за завантаженістю на дорогах. Це пов'язано з кількістю автомобілів, яка в столиці зростає з кожним днем. Звичайно, весь цей автомобільний парк вимагає місця для паркування в центральних частинах міста. Парковок же критично не вистачає порівняно з кількістю працівників офісів, бізнес-центрів і мешканців житлових комплексів.

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Все це призводить до того, що водії паркуються по можливості, де є місце. У більшості випадків такі стоянки здійснюються з порушенням правил паркування. І практично кожен автолюбитель рано чи пізно стикається з питанням: "Забрали машину на евакуаторі, куди дзвонити".

Що робити, якщо у вас евакуювали машину?

Вийшовши з ділової зустрічі, ви можете просто-напросто не знайти свій автомобіль на місці стоянці. Звичайно ж, ви не знайдете і записки з інструкцією, куди дзвонити, якщо машину забрав евакуатор.

Насамперед, потрібно з'ясувати, забрали машину на евакуаторі або ж це було викрадення. Якщо була крадіжка, вам необхідно негайно вжити заходів для розшуку авто шляхом звернення до правоохоронних органів.

Куди дзвонити, якщо евакуювали машину, і як дізнатися, куди евакуювали авто?

Куди ж звертатися якщо машину забрав евакуатор? У такому випадку ви можете зателефонувати за номером 102 або ж на гарячу лінію патрульної поліції (044) 287-82-82. За цими номерами телефонів, вказавши державний номер авто, ви зможете перевірити, чи забрали авто на евакуаторі.

У процесі евакуації авто обов'язково складається постанова про адміністративне порушення та акт тимчасового затримання ТЗ (транспортного засобу). Інформація про це вноситься в базу даних МВС. Якщо такі документи не були складені, евакуація авто незаконна.

Відповідно, якщо машину забрав евакуатор, диспетчер 102 за даними держномеру та вашим ПІБ, зможе повідомити, куди забрали машину на евакуаторі, підкаже що робити й адресу штрафмайданчика.

У Києві існує три штрафмайданчики:

вул. Набережно-Лугова, 4

вул. Академіка Туполєва, 19

вул. Гната Хоткевича, 20Б

Як забрати авто зі штрафстоянки?

Як забрати евакуйовану машину, вам допоможе розібратися мобільний додаток "Київ цифровий" ("Kyiv Smart City").

Для початку в додатку необхідно пройти реєстрацію шляхом завантаження фото посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію ТЗ. Це дуже швидка процедура.

Після цього в розділі евакуації вам пропонується оплатити штраф. Також буде вказане точне місце розташування, як знайти машину забрану евакуатором.

Сплатити штраф можна й іншим способом. Вам доведеться поїхати на штрафмайданчик на вул. Набережно-Лугову, 4 (навіть якщо машину забрав евакуатор на штрафмайданчик з іншою адресою) і там отримати реквізити на оплату штрафів та точну інформацію про місцезнаходження машини. Далі прямуйте в Центр надання адміністративних послуг (вул. Дніпровська набережна, 19Б). Саме там, щоб забрати евакуйований автомобіль, необхідно сплатити штраф через спеціальний термінал.

Якщо забрали машину на евакуаторі на штрафмайданчик, будь-який водій захоче повернути її максимально швидше. На практиці найшвидший спосіб забрати евакуйований автомобіль — це використання мобільного додатку "Київ цифровий" ("Kyiv Smart City").

За допомогою програми "Київ цифровий" ви зможете:

оперативно оплатити штраф за допомогою телефону і банківської карти. Відповідно заощадити час, який могли витратити на пошук реквізитів, терміналу тощо;

автоматично після оплати сформувати електронну заяву на повернення авто й отримати QR-код на свій мобільний пристрій;

пред'явити уповноваженій особі штрафстоянки QR-код;

виконавши вищевказані дії, забрати свій автомобіль зі штрафстоянки.

Як же забрати евакуйовану машину, якщо не виходить використовувати мобільний додаток? У такому випадку, щоб забрати авто зі штрафмайданчика, потрібно пред'явити співробітнику штрафмайданчика пакет документів. Це:

заява на отримання авто;

квитанція про сплату штрафу;

квитанція про сплату послуг евакуатора;

квитанція про сплату послуг зберігання авто на штрафмайданчику;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

водійські права.

Де забрати евакуйовану машину, якщо не використовувати додаток і їхати за адресою основного штрафмайданчика (вул. Набережно-Лугова, 4)? У будь-якому випадку доведеться їхати на штрафмайданчик, де ваше авто зберігається і куди було доставлене.

Коли машину можуть евакуювати?

Автомобіль забрали на евакуаторі, а чи мають право евакуювати авто і в яких випадках? Спробуємо розібратися. Так, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, в яких випадках евакуатор забирає машину і за які порушення.

У цьому випадку це повинно бути порушення за ч. 3 ст. 122 КУпАП у частині правил зупинки, стоянки:

зупинка або стоянка, які створюють перешкоди дорожньому руху;

зупинка або стоянка, які створюють загрозу безпеці руху;

порушення правил зупинки або стоянки на місцях, позначених відповідними дорожніми знаками;

порушення правил зупинки або стоянки на місцях, позначених дорожньою розміткою;

порушення правил зупинки або стоянки на місцях, на яких дозволена зупинка або стоянка тільки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять людей з інвалідністю.

Що робити якщо не згоден зі штрафом?

Якщо не згоден зі штрафом, як знайти і повернути евакуйований автомобіль.

Відповідь тільки одна. Спочатку оплатити штраф і забрати автомобіль. Тільки так можна оперативно повернути собі засіб пересування і не збільшувати оплату за послуги зберігання автомобіля.

Після цього будете вже розбиратися, хто правий, а хто ні, й вживати заходів для оскарження штрафу,

Якщо ви не згодні зі штрафом і хочете довести свою правоту, спочатку проаналізуйте ситуацію.

Для цього дайте відповіді на такі питання:

Чи порушив я Правила дорожнього руху (ПДР) виходячи з фотофіксації в додатку "Київ цифровий" (Kyiv Smart City)?

Чи перешкоджало моє авто руху пішоходів або іншим транспортним засобам?

Чи створювало моє авто загрозу безпеці руху?

Хто евакуював авто? Інспектор або ж звичайний водій евакуатора? (Водій евакуатора не має право виписувати штраф, а відповідно не має права забирати машину евакуатором за своїм особистим рішенням).

Чи є у мене час на судові тяжби?

Чи є у мене принципова позиція довести свою правоту?

Відповівши на ці питання, ви зрозумієте, як діяти далі, оскільки постанова про накладення адмінштрафу з евакуацією машини оскаржується виключно через суд шляхом подавання позову.

Так, паркуючи авто на вулицях міста, спочатку подумайте, чи можуть забрати автомобіль на штрафмайданчик. Чи не виникне ситуації, що замість продовження робочого дня і своїх повсякденних справ, Ви будете займатися єдиною проблемою — як знайти машину, яку забрав евакуатор.