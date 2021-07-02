Забрали машину на эвакуаторе. Куда звонить, кому жаловаться и как забрать авто со штрафстоянки

Согласно исследованиям Traffic Index, Киев занимает 7-е место в рейтинге городов мира по загруженности на дорогах. Это связано с количеством автомобилей, которое в столице растет с каждым днем. Естественно, весь этот автомобильный парк требует места для парковки в центральных частях города. Парковок же критически не хватает по сравнению с количеством работников офисов, бизнес- центров и жильцов жилых комплексов.

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Все это приводит к тому, что водители паркуются по возможности, где есть место. В большинстве случаев такие стоянки осуществляются с нарушением правил парковки. И практически каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с вопросом: "Забрали машину на эвакуаторе, куда звонить".

Что делать, если у вас эвакуировали машину?

Выйдя с деловой встречи, вы можете просто-напросто не обнаружить свой автомобиль на месте стоянке. Конечно же, вы не найдете и записки с инструкцией, куда звонить, если машину забрал эвакуатор.

В первую очередь, нужно выяснить, забрали машину на эвакуаторе или же это был угон. Если был угон, вам необходимо немедленно принять меры для розыска авто путем обращения в правоохранительные органы.

Куда звонить, если эвакуировали машину, и как узнать, куда эвакуировали авто?

Куда же обращаться если машину забрал эвакуатор? В таком случае вы можете позвонить по номеру 102 или же на горячую линию патрульной полиции (044) 287-82-82. По этим номерам телефонов, указав государственный номер авто, вы сможете проверить, забрали ли авто на эвакуаторе.

При эвакуации авто обязательно составляется постановление об административном нарушении и акт временного задержания ТС (транспортного средства). Информация об этом вносится в базу данных МВД. Если такие документы не были составлены, эвакуация авто незаконна.

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Соответственно, если машину забрал эвакуатор, диспетчер 102 по данным госномера и вашим ФИО, сможет сообщить, куда забрали машину на эвакуаторе, подскажет что делать и адрес штрафплощадки.

В Киеве существует три штрафплощадки:

ул. Набережно-Луговая, 4

ул. Академика Туполева, 19

ул. Гната Хоткевича, 20Б

Как забрать авто со штрафстоянки?

Как забрать эвакуированную машину, вам поможет разобраться мобильное приложение "Киев цифровой" ("Kyiv Smart City").

Для начала в приложении необходимо пройти регистрацию путем загрузки фото удостоверения водителя и свидетельства о регистрации ТС. Это весьма быстрая процедура.

После этого в разделе эвакуации вам предлагается оплатить штраф. Также будет указано точное местоположение, как найти машину забранную эвакуатором.

Оплатить штраф возможно и другим способом. Вам придется поехать на штрафплощадку по ул. Набережно-Луговая, 4 (даже если машину забрал эвакуатор на штрафстоянку с другим адресом) и там получить реквизиты на оплату штрафов и точную информацию о местонахождении машины. Далее следуйте в Центр предоставления административных услуг (ул. Днепровская набережная, 19Б). Именно там, чтобы забрать эвакуированный автомобиль, необходимо оплатить штраф через специальный терминал.

Если забрали машину на эвакуаторе на штрафстоянку, любой водитель захочет вернуть ее максимально быстрее. По практике самый быстрый способ забрать эвакуированный автомобиль – это использование мобильного приложения "Киев цифровой" ("Kyiv Smart City").

С помощью приложения "Киев цифровой" вы сможете:

Оперативно оплатить штраф с помощью телефона и банковской карты. Соответственно сэкономить время, которое могли потратить на поиск реквизитов, терминала и тд.

Автоматически после оплаты сформировать электронное заявление на возврат авто и получить QR-код на свое мобильное устройство.

Предъявить уполномоченному лицу штрафстоянки QR-код.

Выполнив вышеуказанные действия, забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

Как же забрать эвакуированную машину, если не получается использовать мобильное приложение? В таком случае, чтобы забрать авто со штрафплощадки, нужно предъявить сотруднику штрафплощадки пакет документов. Это:

Заявление на получение авто.

Квитанция об уплате штрафа.

Квитанция об уплате услуг эвакуатора.

Квитанция об уплате услуг хранения авто на штрафплощадке.

Свидетельство о регистрации ТС.

Водительские права.

Где забрать эвакуированную машину, если не использовать приложение и ехать по адресу основной штрафплощадки (ул. Набережно-Луговая, 4)? В любом случае придется ехать на штрафплощадку, где ваше авто хранится и куда было доставлено.

Когда машину могут эвакуировать?

Автомобиль забрали на эвакуаторе, а имеют ли право эвакуировать авто и в каких случаях? Попробуем разобраться. Так, Кодексом Украины про административные правонарушения предусмотрено, в каких случаях эвакуатор забирает машину и за какие нарушения.

В данном случае это должно быть нарушение по ч. 3 ст. 122 КУпАП в части правил остановки, стоянки:

Остановка или стоянка, которые создают препятствия дорожному движению.

Остановка или стоянка, которые создают угрозу безопасности движения.

Нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Нарушение правил остановки или стоянки на местах, обозначенных дорожной разметкой.

Нарушение правил остановки или стоянки на местах, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Что делать если не согласен со штрафом?

Если не согласен со штрафом, как найти и вернуть эвакуированный автомобиль.

Ответ только один. Вначале оплатить штраф и забрать автомобиль. Только так возможно оперативно вернуть себе средство передвижения и не увеличивать оплату за услуги хранения автомобиля.

После этого будете уже разбираться, кто прав, а кто нет, и предпринимать меры по оспариванию штрафа,

Если вы не согласны со штрафом и хотите доказать свою правоту, вначале проанализируйте ситуацию.

Для этого дайте ответы на следующие вопросы.

Нарушил ли я Правила дорожного движения (ПДР) исходя из фотофиксации в приложении "Киев цифровой" (Kyiv Smart City)?

Препятствовало ли мое авто движению пешеходов или другим транспортным средствам?

Создавало ли мое авто угрозу безопасности движения?

Кто эвакуировал авто? Инспектор или же обычный водитель эвакуатора? (Водитель эвакуатора не имеет право выписывать штраф, а соответственно не имеет право забирать машину эвакуатором по своему личному решению).

Есть ли у меня время на судебные тяжбы?

Есть ли у меня принципиальная позиция доказать свою правоту?

Ответив на эти вопросы, вы поймете, как быть дальше, поскольку постановление о наложении админштрафе с эвакуацией машины оспаривается исключительно через суд путем подачи иска.

Таким образом, паркуя авто на улицах города, вначале подумайте, могут ли забрать автомобиль на штрафстоянку. Не возникнет ли ситуации, что вместо продолжения рабочего дня и своих обыденных дел, Вы будете заниматься единственной проблемой — как найти машину, забранную эвакуатором.