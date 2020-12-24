"Ласточка" в беде. Как обжаловать штраф за неправильную парковку и вернуть свое авто

Острый дефицит стоянок – хроническая болячка любого более или менее крупного города. Вот и приходится гражданам бросать свои автомобили в неположенных местах. А инспектор ведь не дремлет.

Понадобилось вам, к примеру, заглянуть в банк по срочной надобности. Тормозите у входа, убегаете, быстро-быстро решаете насущные проблемы, возвращаетесь, а машины уж след простыл. Знакомая ситуация?

Где искать эвакуированный автомобиль? Какие требовать документы и как обжаловать штраф?

Традиционно не паникуем! Спокойно звоним в 102, сообщаем диспетчеру номер автомобиля и выясняем, куда же увезли драгоценную "ласточку". Вам объяснят, куда следует обращаться за квитанциями на уплату штрафа, услуг эвакуатора и стоянки.

Едем по адресу, получаем и оплачиваем квитанции. Без них автомобиль не вернут.

Не тормозим! Чем дольше тянем, тем больше заплатим. За нарушение правил стоянки взымают 510 гривен штрафа. Если уложимся в десять дней, то заплатим лишь половину. Стоимость услуг эвакуатора зависит от расстояния, которое тот проехал с вашей машиной на борту.

В Киеве,например, вы едва ли заплатите больше 1300 гривен. А вот место на столичной стоянке обойдется вам примерно в 250 гривен за день. Время – деньги!

Расплатились? Можно забрать любимое авто. Теперь спешить незачем. Тщательно осматриваем машину, фиксируем повреждения, проверяем свои вещи. Тут нам пригодятся фотоаппарат и толковый свидетель.

Что-то сломано или украдено? Вызываем полицию и просим зафиксировать данный факт.

Сидя во вновь обретенном автомобиле, можем строить планы на будущее. Смириться или обжаловать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, насколько правомерными были действия инспектора, принимавшего решение об эвакуации машины.

А правомерным оно может считаться лишь в том случае, если авто существенно препятствовало дорожному движению или создавало угрозу безопасности движения. Исчерпывающий перечень таких обстоятельств предусмотрен третьей частью статьи 265-4 КУоАП. В иных же случаях эвакуация машины является незаконной.

Если же в момент эвакуации вы присутствовали на месте событий и могли устранить правонарушение в максимально короткий срок, то ни о какой правомерности действий инспектора не может быть и речи. Хотя штраф все равно пришлось бы уплатить.

Решили, что инспектор не прав? Тогда добро пожаловать в суд! Судебный сбор за обжалование постановления о наложении штрафа составит 0,2 прожиточного минимума на одного трудоспособного гражданина. В 2020-м году это 420 гривен и 40 копеек. Сможете компенсировать судебные расходы, если выиграете.

Собираем пакет документов:

постановление о наложении штрафа;

акт осмотра и временного задержания транспортного средства (составляет и подписывает его инспектор, в нем же стоят подписи двух понятых и водителя эвакуатора, хранится документ в материалах дела об административном правонарушении);

квитанции об плате штрафа, а также оплате стоянки и услуг эвакуатора.

Иск об отмене постановления о наложении штрафа следует подать к инспектору по парковке. Если же автомобиль поврежден, то к предприятию, осуществлявшему его транспортировку и/или хранение. Примеры позитивной судебной практики вы найдете здесь.

А пока сердитый водитель эвакуатора не утащил вашу "ласточку" в прекрасное далеко, рекомендую приучить себя не оставлять в ней ценные вещи и не лениться фотографировать, если собираетесь оставить в неположенном месте.

Если машину помнут в ходе эвакуации, то фотографии очень даже пригодятся.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Пуюликуется с согласия автора.