Берегись автомобиля. Кто виноват в безнаказанности пьяных ДТП и причем тут Верховная Рада

Смертельное ДТП, произошедшее в понедельник в Киеве по вине пьяного водителя, заставляет меня затронуть вопрос об уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Почему это на самом деле важно? Дело ведь не только и не столько в ужесточении наказания. Просто избежать уголовной ответственности значительно сложнее, чем ответственности административной.

Не мне рассказывать вам о том, сколько производств закрывают по истечении трехмесячного срока привлечения к административной ответственности. Судебное рассмотрение затянуть – плевое дело. Способов – миллион.

Неудивительно, что в едином реестре (ЕРДР) стали появляться судебные решения, освобождающие этих неуважаемых граждан от ответственности. Дело тут, конечно же, не в том, что последние не садились за руль в нетрезвом состоянии и сумели доказать собственную невиновность.

Безнаказанность любителям хмельной езды обеспечили наши гениальные законотворцы, а также президент Украины Владимир Зеленский собственной персоной.

Депутаты нынешнего созыва решили ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Дабы не мелочиться, ужесточили сразу до уголовной. Административную же ответственность (что логично) договорились отменить.

В подобных случаях особенно важно прописать механизм работы свеженькой нормы в переходной период. То есть следовало бы указать, что нетрезвые водители, совершившие правонарушение до первого июля 2020-го, привлекаются к ответственности по 130-й статье Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Не знаю, о чем в ту пору думали уважаемые депутаты, но с законотворчеством те мысли ничего общего не имели. Ничего они в итоге не предусмотрели, а это значит, что с момента отмены 130-й статьи КУоАП, административные производства подлежат закрытию.

Почесали депутаты затылок и решили исправить эту досадную оплошность. К тому времени, кстати, насчет уголовной ответственности уже передумали и приняли закон, отменяющий ее введение. По логике вещей, этот финт ушами должен был воспрепятствовать отмене административной ответственности. Проще говоря, все должно было остаться по-прежнему.

Карты парламентариям смешал президент Зеленский. Подписал закон на день позже, и уголовная ответственность вступила в силу аж на целых три дня.

Что же не срослось с уголовной ответственностью? Полугода не хватило, чтобы научить полицейских оформлять уголовные правонарушения. А замминистра МВД Антон Геращенко посетовал, что введение уголовной ответственности заблокирует деятельность патрульных.

То есть чиновник признал, что сотрудники ППС попросту не способны оформить материалы уголовного производства. Депутаты вняли мольбам господина Антона и отменили уголовную ответственность, не успев ввести. На том все и закончилось.

В одном, правда, я с господином Антоном согласен. Патрульные действительно не справятся. Половину админпроизводств у нас закрывают лишь потому, что протоколы составлены некачественно, а осмотр водителя на предмет опьянения и оформление результатов произведен с нарушением инструкции.

По-моему, обосновывать отмену уголовной ответственности собственным непрофессионализмом – это и смешно, и стыдно. С нетерпением жду декриминализации части преступлений. А то следователи у нас так загружены. Очевидно же, что не справляются. Так давайте отменим ряд преступлений и снимем этот груз с их усталых плеч!

Выходит, что проблема в кадрах и качестве их подготовки. Так может на этом и нужно сосредоточиться? А то ведь за пьяное вождение и пожизненное заключение можно ввести. Только ситуацию это не исправит. Для того, чтобы наказание выдумать, много ума не надо. Обеспечить неотвратимость оного – совсем другое дело.

На помощь оконфузившейся исполнительной и законодательной ветвям власти поспешил Верховный суд. Валентина Щепоткина, исполняющая обязанности главы Кассационного уголовного суда, разослала всем нижестоящим судам письма с разъяснениями. Административные производства, дескать, закрывать нельзя.

Писала в тех письмах о теории права и ультраактивном действии законов - утверждая, что нормы утратившего силу закона продолжают какое-то время применяться к отношениям и фактам, имевшим место во время его действия. Уважаемая судья пыталась теоретически обосновать то, что невозможно обосновать по закону. Выглядит, мягко говоря, странно.

Да и сама попытка Верховного суда вмешаться в осуществление правосудия вызывает массу неудобных вопросов. Письмецо это не только юридической силы не имеет, но фундаментальному принципу "верховенства права" явно противоречит.

И только когда писались эти строки, под вечер понедельника 13 июля, парламентарии будто спохватившись, решили сделать шаг к ужесточению наказаний за нетрезвое вождение. Впрочем, принятый Верховной Радой документ нуждается в отдельном рассмотрении в отдельной публикации на эту тему.

Но если говорить о предварительной оценке, то по моему мнению, едва ли законопроект № 2695, принятый за основу, справедливо называть ужесточающим ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Во-первых, он все еще предусматривает не уголовную, но административную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Во-вторых, штрафы остаются неизменными. То есть их не увеличили! В качестве альтернативного наказания добавили новый его вид – административный арест. Десять дней за повторное нарушение в течение года и пятнадцать, если в активе нарушителя уже есть два взыскания за год.

Уверен, что найдутся и те, кому отсидеть десять-пятнадцать дней будет куда проще, чем заплатить штраф. По этой статье он может достигать 40 800 гривен.

Что же еще там нового? Нельзя освобождать от ответственности за нетрезвое вождение по малозначительности, а также передавать такие дела на рассмотрение общественной организации или трудовому коллективу.

Кроме того, срок наложения административного взыскания по 130-й статье КУоАП увеличивается с трех месяцев до одного года.

Ни о каком "ужесточении" ответственности, как видите, речь не идет. Очередная пиар-акция и немножко старого доброго очковтирательства.

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Публикуется с разрешения автора.