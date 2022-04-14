Формула партнерства. Почему Украине не стоило указывать Штайнмайеру на дверь

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Сегодня (да и не только сегодня, но сегодня особенно) напоролся на патриотов Украины, которые сейчас живут в ФРГ.

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Конечно, они недовольны Штайнмайером и счастливы от того, что тот не приедет в Киев (хотя он извинился за ошибки, а я НИКОГДА не слышал от украинских политиков извинений за ошибки).

Их даже устраивает то, что Олаф Шольц теперь тоже не может приехать, так как отказ в визите президенту ФРГ, по дипломатическим законам, должен вызвать определенную обязательную реакцию в МИДе ФРГ.

Конечно, на все это наплевать отчаянно патриотичным казакам, так как они не знают, сколько стоит помощь Украине со стороны Германии (не только дипломатическая, но и экономическая, теперь еще и прием полумиллиона беженцев), да и знать не хотят.

Они не знают, что главный, основной стержень политики ФРГ десятки лет — неприятие войны и готовность поступиться почти ВСЕМ, чтобы войны не было.

Потому что немцы знают, что такое война, им хорошо это рассказывают их интеллектуалы, их художники, писатели, актеры, музыканты, политики…

И они привыкли жить с угрозой войны, когда самолеты и танки СССР очень часто заводили свои поганые моторы на границах между западной и восточной Германией. И привыкли слышать, как в ГДР арестовывают диссидентов или убивают людей на границе — за то, что они пытаются убежать на Запад. От советских оккупантов.

Важно

Москва — Берлин. Почему Германия не на стороне Украины

Так было в очень сложные времена, когда ФРГ признала ГДР, признала новую территорию Польши и отказалась от многих своих территорий — во имя МИРА в Европе. Да, конечно от ФРГ этого требовали и США, и Великобритания, однако общество тогда сопротивлялось.

Так было и после, когда ФРГ уговорила Путина и Порошенко заключить Минские соглашения, что дало восьмилетнюю передышку Украине и позволило ей создать армию, провести реформы (какие вот, мало знаю?), ослабила Россию санкциями и оплачивала многие программы помощи Украине.

Не думаю, что ФРГ обязана помогать Украине, хотя мне лично, в силу моей субъективности в этом вопросе — такого очень хочется.

Но я знаю о том, что ФРГ принимает беженцев и из других стран мира, оказывает помощь многим странам Африки и Азии, оплачивает многие программы помощи Польше, балтийским странам.

Но даже некоторые патриоты Украины, замечая поведение посла Андрея Мельника, соглашаются со мной, что ему стоило бы быть потише, покультурнее и осторожнее в заявлениях.

Мягко говоря.

А те, кто не украинцы (но всей душой и кошельком поддерживают украинцев), и вовсе сказали мне, что если бы так вел себя посол Чили — то они бы просили правительство его отозвать из ФРГ.

Но Украина не Чили, Украина воюет с огромной, невменяемой и ядерной страной.

И поэтому легко и бездоказательно обвиняет немецкий политикум в тотальной продажности, коррупционности и трусости.

Хотя одна только фотография Виктора Медведчука (главы крупной фракции в Раде) свидетельствует о важной проблеме именно украинского политикума и общества.

Но виноват Эммануэль Макрон.

Который, конечно же, патетичный болван — но без его помощи государство Украина может пошатнуться.

Хотя я забыл — казаки ведь уже под Москвой, остался еще рывок — и мы в Кремле, чего там оглядываться на какого-то Макрона…

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