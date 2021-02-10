Кино и немцы. Чем опасна для Украины ссора посла в Берлине с президентом ФРГ

Между Украиной и ФРГ разгорелся дипломатический скандал, вызванный жесткой критикой президента ФРГ Вальтера Штайнмайера со стороны посла Украины в этой стране Андрея Мельника. Украинский дипломат обрушился на президента Германии за его положительную оценку роли СССР в разгроме нацизма и за поддержку газопровода "Северный поток-2", поскольку, по словам немецкого лидера "отношения в области энергетики являются почти последним мостом между Россией и Европой после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы".

"Жертвами войны стали более 20 миллионов жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", — заявил Штайнмайер в интервью изданию Rheinische Post, которое и вызвало раздражение украинского дипломата.

Украинский посол обвинил германского президента в представлении "сомнительных исторических аргументов" и "опасном искажении истории". По его словам, утверждения главы ФРГ якобы "глубоко ранили украинцев". Мельник призвал создать в Берлине отдельный мемориал украинцам, ставшим жертвами нацистов. Что касается "Северного потока — 2", то этот газопровод украинский посол назвал "геополитическим проектом российского президента Владимира Путина" "идущим вразрез с интересами Украины". Штайнмайер, в свою очередь, отверг критику украинского дипломата.

В самой Украине официально пока никак не отреагировали на дипломатический скандал.

Обмен "любезностями" между известным украинским и немецким историкам послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и президентом ФРГ Штайнмайером много говорит о европейском пути и поиске союзников нашей пылко-развивающейся страны.

Как известно, ранее именно Мельник смело и по-советски указывал немецким историкам как им нужно "продвигать" историю Голодомора в Германии, и насколько им следует быть патриотичными на немецкие деньги.

На этот раз Мельник во многом прав фактически, но действует совсем не как дипломат, а, как известный типаж лектора советского общества "Знание".

Как известно, президент ФРГ мягко назвал Северный поток "последним мостиком" (моя ты радость!) между Россией и Германией.

Смею уверить президента — этот мостик отнюдь не последний, есть еще кирпичнолицый Шредер (экс-канцлер ФРГ, лоббировавшмй сотрудничество с "Газпромом"- Ред) и тысячи немецких банкиров и бизнесменов, которые легко обходят санкции ЕС и прекрасно себя чувствуют в путинском окружении.

Больше того — в войне между нацистской Германией и СССР погибло намного больше людей, чем цифра 20 миллионов, которую твердит Франк-Вальтер Штайнмайер. Ну и конечно — войну вели все народы СССР, в том числе украинцы.

Но посол Мельник не вправе указывать кому и какой памятник открывать в Германии. Посол Украины должен хоть чуть-чуть знать дипломатический этикет и понимать, что напряженные отношения с ФРГ поставят Украину в еще более тяжелое положение, чем то, в котором она находится.

Посол Украины вообще как-то обязан отдуплять, что если Ангела Меркель позвонит Владимиру Зеленскому по этому странному поводу, то Украина повиснет на волоске.

А она, насколько мне известно — и без того почему-то не процветает, и даже не пользуется "случаем" Навального, о котором столь много говорят в мире.

Забавно то, что еще в прошлом году, когда посол Мельник бойко пытался командовать историками, то возражали ему не только немецкие (которые просто высмеяли дурака), но и украинские историки. Которые также были резонно возмущены тоном и недипломатическим вмешательством посла в тонкие гуманитарные проблемы обсуждения сложной украинской истории.

Думаю, что решительная украинская патриотическая общественность станет на сторону посла, и его будут рекомендовать на пост министра иностранных дел (чтобы угробить дипломатию Украины окончательно).

А вот немецкая общественность будет критиковать своего президента за "мостики и шпагаты", и это уже началось.

В этом отличие данных стран. В этом отличие систем управления данных стран.

И в этом отличие исторической науки от лекций общества "Знание".

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Публикуется с согласия автора.