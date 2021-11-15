Дело о среднем пальце. Как допросы Гео Лероса ударят по Зеленскому и Ермаку

Нет сомнений, что Зеленский с Ермаком уже кусают локти, досадуя, что связались с Гео Леросом.

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Средний палец, как символ победы англичан над французами, как символ бескомпромисной борьбы до победы и глава Офиса президента Андрей Ермак, который, по мнению Лероса, интерпретировал этот самый "палец" на свой счет в соответствии со своей предполагаемой ориентацией, — все это, безусловно, домашние заготовки, которые были разработаны Леросом ( а точнее, стоящим за ним Порошенко) для данной конкретной провокации.

Зеленский же, как глупая рыбешка, рефлекторно заглотил блесну.

Теперь каждый допрос Лероса превратится в своеобразный "Квартал — 69", где автор жеста будет безжалостно издеваться над Зеленским и Ермаком, собирая толпы журналистов.

Характер делает судьбу. Зеленский — это мелочный, мстительный нарцисс, который не в состоянии переносить критику. И его противники прекрасно используют эти черты его характера, подбрасывая ему простенькие раздражители. Его разводят, как капризного ребенка.

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Нет сомнения, что ГБР получит команду тихо спускать дело о " пальце" Лероса на тормозах, чтобы не позориться.

На ОП жалко смотреть: там собралась шайка амбициозных, но недалеких рвачей и нуворишей, где все воюют друг против друга, разводя Зеленского в своим меркантильных интересах. Как я уже не раз писал, эти люди не способны спрогнозировать свои действия даже на один шаг вперед.

Жду появления Лероса у Шустера, где он не откажет себе в удовольствии на потеху публике, в подробностях живописать причины болезненной реакции Ермака на боевой жест английских лучников.

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