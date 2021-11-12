Паны дерутся. Почему в борьбе Зеленского с олигархами не видно интересов украинцев

Посмотрел, наконец, последнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу Украины. Первая рефлексия – как ни крути, выступает он однозначно лучше своего предшественника. Соглашусь, что во время кризиса президент должен вести себя именно так: брать на себя ответственность за судьбу страны и действовать решительно и жестко.

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Искренне аплодирую президенту за четкую позицию по поводу вакцинации (хотя 36% сторонников "Слуги народа" и не собираются прививаться против COVID-19). Именно так должен поступать политик-лидер, а не политик-флюгер.

Думаю, большинство украинцев будут аплодировать следующему пассажу из выступления главы государства: "Уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Но и первые, и вторые никогда не имели Родины. Украина для них – просто ресурсная база. Государственный интерес для них – незнакомые, смешные слова. А государственный бюджет – источник заработка. Политика олигархов-политиков или политиков-олигархов проста. Ресурсы не для всех, а только для них. Закон для всех, но только не для них. Они покупают депутатов, которые лоббируют их интересы, не замечающих это правоохранителей и прощающих это судей. А свои медиа превращают в артиллерию против государства и конкурентов".

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А дальше мне вспомнился старый анекдот о внуке декабриста Волконского. Москва, начало 1918 года. На улицах слышна стрельба винтовок и пушек. Везде хаос, крики, шум… Выходит эта аристократка, внучка декабриста Волконского, из своего имения на улицу, видит возбужденного солдата с красным бантом и спрашивает: что происходит? Он вдохновенно отвечает: революция! Тогда внучка уточняет: за что борются революционеры? Солдат: "За то, чтобы в России не было богатых!" Тогда княгиня Волконская вздыхает: "А мой дед, Сергей Григорьевич, тридцать лет провел на каторге, потому что стремился, чтобы в России не было бедных".

Ок, Владимир Александрович, демонтировать олигархическую Украину, безусловно, нужно. Олигархический каркас украинской государственности устарел, прогнил, не обеспечил Украине технологические прорывы или достойное место на глобальных рынках. Из производителей ракет и самолетов Украина – при посредничестве олигархов – превратилась в крупного поставщика сырья и рабочей силы в более успешные страны. Сегодня очевидно, что украинские ФПГ не стали отечественным аналогом южнокорейских чеболей. Здесь я с вами согласен на 100%.

А вот дальше начинаются наши разногласия. Когда-то Вы назвали свою предвыборную программу "Я расскажу вам о стране своей мечты…". У меня, довольно долго прожившего в США, слово "мечта" в политическом контексте всегда будет ассоциироваться с известной речью Мартина Лютера Кинга "I have a dream…".

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Видение великого борца за гражданские права было простым и понятным:

"Я мечтаю, что в один прекрасный день нация поднимется и поймет… что все люди созданы равными… Я мечтаю о том, чтобы в один прекрасный день на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев могли сесть за общий стол братства… Я мечтаю о том, что в один прекрасный день даже штат Миссисипи, изнемогающий от притеснений и несправедливости, превратится в оазис свободы и справедливости. Я мечтаю!"

Какое видение Украины имеете вы, Владимир Зеленский? Украина без олигархов? Украина без оппозиции? А может, нужно своевременно сформулировать, какой Украина должна быть? Что объединяет 40 миллионов украинцев, о которых вы упомянули, в единую нацию? Каков общественный договор у этой нации с избираемой ею властью?

В чем мы должны быть едины, чтобы выстоять перед надвигающимися на Украину катастрофическими вызовами, а где должно остаться пространство нашей свободы и разнообразия, наступление на которое не может оправдать ни один кризис?

Видение может быть разным. Как, например, у 62-го британского премьер-министра Клемента Эттли, главного архитектора государства всеобщего благосостояния на Туманном Альбионе: "что нужно Великобритании сейчас, то это хорошо спроектированные и хорошо построенные города, парки и спортивные площадки, дома и школы, заводы и магазины". А может быть как у 71-й главы правительства Ее Величества радикальной поклонницы рынка Маргарет Тэтчер: "Нет такого понятия, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи". "Но видение у настоящего лидера должно быть!

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Вы что-то оговорились в своем выступлении о равенстве всех перед законом. Для такой разнообразной нации, как украинцы, равенство перед справедливым законом, одинаковые правила игры для всех, когда водораздел законный/незаконный становится важнее разграничения "свой"/"чужой", могли бы действительно стать национальной идеей.

Но как президент, являющийся гарантом "соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", может призвать граждан "жить по закону, чтобы не попадать в списки СНБОУ", если эти "списки" откровенно антиконституционны по форме и своевольны по содержанию?

Выходит, Владимир Александрович просто хочет поменяться с олигархами местами? Чтобы, перефразируя президента, закон был "для всех, но только не для нас"?

К сожалению, я не услышал в Вашем выступлении, господин президент, ничего подобного Геттисбергской речи одного из величайших президентов мира: "Это призвание нас, живых, посвятить себя тому незавершенному делу, которому павшие на этом поле так благородно послужили… что эта нация возродит свободу и что власть народа, осуществляемая народом в интересах народа, никогда не исчезнет с лица земли…".

Пока я, к сожалению, вижу вашу войну против олигархов. Вам бросили вызов и вы его приняли. Что, безусловно, вызывает уважение. Но пока ваша война с Ахметовыми, Аваковыми и иже с ними — это война за власть, но никак не война за нас, украинских граждан. За наши права и свободы, за наше благополучие, за наши жизни в конце концов.

Скорее, ваша война до боли напоминает известную украинскую пословицу: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат!".

Владимир Александрович, Вы же человек из мира кино. И наверняка смотрели великолепный фильм Эльдара Рязанова "Небеса обетованные". Там есть маленький эпизод, который Вам следует пересматривать снова и снова, когда герой Карцева Соломон с грустью говорит: "Всех евреев перебили, а Россию так и не спасли".

Смотрите, господин президент, чтобы у Вас не получилось именно так с украинскими олигархами.

Ибо бороться всегда стоит не против, а за. Если у Вас нет позитивного видения будущей Украины, благородной мечты Мартина Лютера Кинга или "большой задачи" Абрахама Линкольна, ваша ссора с олигархами останется не больше, чем дракой за право инкассировать Украину.

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