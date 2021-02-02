Между величием и неполноценностью. Какими увидели Зеленского американцы в интервью HBO

Владимир Зеленский – политик не столько начинающий, сколько быстрорастущий.

Если применить столь любимую самим президентом «детскую» метафору к его собственной политической карьере, то можно заметить, что в начале канденции Владимир Александрович был похож на трехлетнего крепыша, который хочет все делать сам, и, в силу отсутствия опыта неудач, абсолютно уверен, что у него все получится.

Сегодня президент напоминает, скорее, подростка. Его кидает от депрессии к эйфории, и разные части его политического тела растут с разной скоростью – руки-ноги длинные, а голова маленькая.

В вышедшем на днях интервью программе Axios американского ресурса HBO искаженные политические пропорции Владимира Зеленского проявились в полной мере.

Украинский лидер метался между манией величия и комплексом неполноценности, будто никак не мог найти свой подлинный масштаб на современной политической карте мира.

Вот он сходу берется поучать новоизбранного президента США Джозефа Байдена тому, как надлежит исполнять президентские обязанности: бороться с пандемией, налаживать трансатлантическое сотрудничество, выполнять предвыборные обещания.

Потом, вдруг, требует немедленно принять Украину в НАТО. Сокрушается, сколь ненадежной оказалась американская демократия и почти угрожает, что после январского штурма Капитолия на США никто и не подумает смотреть, как на образец демократической зрелости.

В конце концов, окончательно поверивший в собственное неоспоримое величие Владимир Зеленский заявляет, что будь он президентом в 2014 году, Украина оказала бы России куда более жесткое сопротивление.

"Мы там все бы умерли в Крыму, но "зеленых человечков" мы бы туда не пустили", — говорит украинский президент американскому журналисту.

Однако в этом же интервью Зеленский дает понять, что особых успехов на почве миротворчества сейчас от него ждать не стоит. Россия, как оказалось, не сильно настроена на переговоры, и хочет продавить мир на собственных условиях.

Поэтому без поддержки западных союзников Украина не справится ни с военным кризисом, ни с финансовым.

И, что нашей стране очень нужна помощь финансовых институций, потому что сами мы "денег не печатаем" (правда?). И, что американские компании должны бы инвестировать в нашу страну не дожидаясь, пока тут будет создан нормальный инвестиционный климат.

И, что украинское правительство, как оказалось, вынуждено стоять на мировом рынке антиковидных вакцин с протянутой рукой, терпеливо дожидаясь своей очереди в самом хвосте мировых цепочек поставок. Но, если повезет, другие страны могут чего-то и подкинуть со своего стола.

В "Между двух стульев" Евгения Клюева был такой персонаж – Гуллипут. Он был большим и маленьким одновременно, и из-за этого страдал разными пространственными парадоксами.

Например, он казался гигантским, если смотреть на него издалека. Но по мере приближения к наблюдателю, Гуллипут неизбежно уменьшался в размерах, и с близкого расстояния выглядел совершенным малюткой.

С Владимиром Зеленским в политике сегодня происходят похожие странности.

Конечно, можно списать все это на болезнь роста. Начни нынешний президент свою политическую карьеру издалека, к моменту приближения к главному посту он, глядишь, и вырос бы в по-настоящему масштабную фигуру.

Хотя, если посмотреть на других обитателей нашего политического "плоского мира", нетрудно убедиться, что с годами все они только и делают, что мельчают.

И Джозеф Байден тут совершенно бессилен что-либо исправить.