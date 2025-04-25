Супергеройская дипломатия Трампа: как президент США оказался в мире Марвел и поверил в него

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С трамповской сделкой по завершению войны есть еще одна проблема (помимо всех прочих много раз описанных проблем).

Президент Соединенных Штатов Америки живет в мире, где нет места подлинной трагедии и горю. Когда он говорит, что война ужасна, смерти ужасны и это нужно остановить, он, возможно, искренне это говорит. Он действительно считает войну ужасной — в той мере, в которой способен ее представить. А эти способности у Трампа, как мы хорошо уже знаем, весьма ограничены.

Тут, думаю, есть еще и культурный контекст. Возможно, для американцев и война, и противостояние злу имеют довольно абстрактный характер, примерно как во вселенной Марвел. Там враг — это всегда некто со сверхчеловеческими способностями, который только пукнет — и мир развалится, но герой всегда побеждает его в простом кулачном бою. Типа, у тебя крутые прибамбасы и перчатка с камушками, а отведай-ка моего кулака. А? То-то.

Это наивно, но это хорошо продавалось, пока война с противником, который может сделать больно с помощью ядерной бомбы, оставалась более-менее абстрактной.

И Трамп, судя по всему, живет в мире, где все конфликты можно решить кулаком или сделкой.

И он хочет заключить свою сделку с Путиным, не понимая, не видя, не будучи способным осознать (в силу отсутствия соответствующего опыта), что Путин — торговец смертью.

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