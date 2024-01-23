Перевернутый мир Путина. Чего стоят его призывы к миру с токи зрения психиатрии

Related video

По вопросу т.н. переговоров про окончание войны проблема видится в следующем.

Путин и его медведевские аватары публично говорят примерно такое: украинская власть — придурки, а украинская государственность — приглашение к вечной войне. Пока Украина хочет независимости от России, ее граждан будут убивать.

Это публично.

А непублично, по данным качественной американской и не только прессы, Путин, мол, посылает сигналы о готовности к миру.

И весь вопрос в том, когда Путин искренен — когда громко заявляет о необходимости уничтожить Украину, или когда кулуарно намекает на желательность мира.

Хороший вопрос.

На невротическом уровне организации психического (он же условно здоровый) в конфликте между социально приемлемым и личностно значимым, как правило, перевешивает первое. То есть невротик ощущает себя отклоняющимся от нормы и по этому поводу болеет. Для невротика нормально говорить на публику "как надо", а кулуарно выдавать, как есть "на самом деле".

Важно

Лебединая песня Путина. Почему его Россия развалится, хотя сейчас и кажется сильной

Для личности, организованной перверсивно, все обстоит иначе. Нормы для такой личности не существует, а существует только многообразие способов ее извращения. Перверсивная личность редко обнаруживает в себе признаки отклонения от нормы. Скорее, для нее/него — это мир сошел с ума, а он/она — единственные, кто сохранили здравый смысл. Поэтому такие люди не имеют проблем с тем, чтобы открыто заявлять о своих взглядах, намерениях, позиции. Но если они участвуют в сепаратных (непубличных) переговорах, тогда, конечно, им приходится мимикрировать под (извращенную) логику (сбрендивших) собеседников.

И вот западная публика читает, что если Путин публично декларирует воинственность, но сепаратно выражает готовность к переговорам, значит, его "подлинные" намерения — это мир. Но это логика невротического уровня.

А на уровне перверта, на котором функционирует Путин, все ровно наоборот. Он предъявляет свои подлинные намерения публично, а сепаратно пытается имитировать соответствие "норме", которую считает глубоко порочной и фальшивой, но признает, что ее придерживается, конечно лицемеря, противная сторона.

Переговоры между невротиком и первертом невозможны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно