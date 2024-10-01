И сошлись грузины с Трампом: как Украину обвинили в том, что Путин начал с ней войну

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Эталонные примеры виктимблейминга (обвинения жертвы преступления в том, что преступление совершилось) — чудовищная предвыборная реклама "Грузинской мечты" и каминг-аут Трампа по украинскому вопросу.

Вот грузинская правящая партия призывает своих избирателей выбрать мир, а не войну, иллюстрируя эти призывы контрастными фотографиями военных разрушений в Украине и мирного процветания в Грузии. Торговать бедой другого народа ради получения электоральной прибыли — это днище вообще. Но еще хуже делать вид, что руины ирпенского моста и стертые в пыль города — это такой выбор украинского народа, а не последствия российских бомбардировок. Мы сами выбрали себе руины, а грузины — молодцы, выберут что-то получше.

У Трампа - свое видение причин войны в Украине Фото: Скриншот

Вот Трамп блажит с трибуны, что в Украине война идет третий год, потому что Зеленский не заключает сделку, а Байден накачивает его деньгами и оружием. Поэтому Украина разрушена. А не потому, что путинские уе…ища лупят по живым людям бомбами и ракетами.

Пнуть жертву, конечно, безопаснее, чем агрессора — давай мол, заканчивай уже с этим насилием.

Эти прекрасные парни думают, что они выбрали верную политическую стратегию — не ссориться с Путиным.

Только в мире, который они так горячо и красочно приветствуют, в котором агрессор всегда прав, а жертва всегда виновата, выбирать им ничего не придется. Это сделают другие, куда более дерзкие парни.

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