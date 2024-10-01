І зійшлися грузини з Трампом: як Україну звинуватили в тому, що Путін почав із нею війну

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Еталонні приклади віктимблеймінгу (звинувачення жертви злочину в тому, що злочин стався) — жахлива передвиборча реклама "Грузинської мрії" та камінг-аут Трампа з українського питання.

Ось грузинська правляча партія закликає своїх виборців обрати мир, а не війну, ілюструючи ці заклики контрастними фотографіями воєнних руйнувань в Україні та мирного процвітання в Грузії. Торгувати бідою іншого народу заради отримання електорального прибутку — це днище взагалі. Але ще гірше вдавати, що руїни ірпінського мосту і стерті в пил міста — це такий вибір українського народу, а не наслідки російських бомбардувань. Ми самі вибрали собі руїни, а грузини — молодці, виберуть щось краще.

У Трампа — своє бачення причин війни в Україні Фото: Скриншот

Ось Трамп блазнює із трибуни, що в Україні війна триває третій рік, бо Зеленський не укладає угоду, а Байден накачує його грошима і зброєю. Тому Україна зруйнована. А не тому, що путінські уйо...ища луплять по живих людях бомбами та ракетами.

Дати стусана жертві, звісно, безпечніше, ніж агресору — давай, мовляв, закінчуй уже з цим насильством.

Ці прекрасні хлопці думають, що вони обрали правильну політичну стратегію — не сваритися з Путіним.

Тільки у світі, який вони так палко і барвисто вітають, у якому агресор завжди правий, а жертва завжди винна, вибирати їм нічого не доведеться. Це зроблять інші, куди більш зухвалі хлопці.

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