Дональд Трамп, людина з коміксу: 5 штрихів до психологічного портрета президента США

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2020 року американський психолог Ден МакАдамс випустив книжку "Дивний випадок Дональда Трампа" (ця назва — алюзія на збірку есеїв 37 американських психіатрів і психологів "Небезпечний випадок Дональда Трампа", яка вийшла 2017 року та була перевидана кількома роками пізніше). Книжка коштує 10 доларів на "Амазоні", я її, напевно, куплю, коли дочитаю "Небезпечний випадок...". Але ось коротке резюме, яке мені здається напрочуд влучним психологічним портретом Дональда Трампа і всього, що відбувається навколо нього.

У [Дональда] Трампа немає історії "самого себе", яку він міг би розповісти: хто він, як він став таким і ким він буде в майбутньому. Він живе в моменті, не замислюючись про своє минуле або майбутнє. Вона бачить себе кимось на кшталт супергероя з коміксів, що живе від одного епізоду до іншого. У більшості людей є інструмент, званий "автобіографічне міркування". Цей інструмент дає змогу людині мати життєву історію, яка підкреслює її унікальність, надає сенсу існуванню. З віком автобіографічне міркування стає більш очевидним і складним. У Трампа, схоже, немає розуміння свого життя, оскільки він, судячи з усього, не володіє автобіографічним міркуванням. Він — "епізодична людина". У нього абсолютно відсутня перспектива щодо самого себе, хоча він нескінченно говорить про свої фантастичні досягнення. Трамп — "епізодична людина" в гоббсівському всесвіті — сприймає світ як небезпечне місце. Усе зводиться до перемоги та розгрому ворогів за будь-яку ціну. Світ складається виключно з переможців і тих, хто програв, або "suckers". Епізодична людина не зобов'язана бути правдивою або моральною, оскільки для неї існує лише одна мета: абсолютна перемога. Можна запитати: "Чи є Дональд Трамп одним із найвидатніших перемовників в історії президентів США?" Відповідь на це запитання буде однозначною "Ні". Чому? Наприклад, за час його президентства з 2017 по весну 2019 року Трамп зруйнував більше угод, ніж уклав нових. Дональд Трамп, можливо, один із найекстравертніших людей, які коли-небудь ходили по планеті. Екстраверсія проявляється через слова, рухи тіла, вирази обличчя, такі як посмішка, та інші невербальні знаки. Ентузіазм породжує ентузіазм, і енергія Трампа запалює натовп глядачів, які на передвиборчих мітингах виявляються завороженими ним, незалежно від того, що він говорить. Трамп виграв вибори ... завдяки своїй сильній особистості й тваринному магнетизму. Водночас у Трампа є величезний недолік. Він провалюється за такою якістю, як дружність, яка відповідає на запитання "наскільки ти приємна людина". Трамп — це "цунамі недружності". Це видно в Twitter, де Трамп принижує своїх ворогів, таких як журналісти, ЗМІ, демократи, республіканці на кшталт покійного сенатора Маккейна, члени кабінету, іммігранти, чорношкірі, латиноамериканці, спортсмени. Загалом його отрута вихлюпується на будь-кого, хто з ним не згоден. Трамп — авторитарна особистість і хотів би бути президентом США назавжди. При цьому президент відчуває симпатію до жорстоких людей на кшталт Володимира Путіна, який, на його думку, не робить нічого поганого. Трамп вимагає абсолютної лояльності від усієї своєї адміністрації, але сам не підтримає того, хто зрадить його, як це зробив Майкл Коен. Як сталося, що за всіх його недоліків, у президента Трампа є фанатична база в мільйони послідовників? По-перше, прихильники Трампа заперечують, що він бреше, або стверджують, що він бреше не так уже й часто. Інші відмахуються від звинувачень у його брехні, звинувачуючи в цьому демократів і ліву пресу. По-друге, деякі його послідовники стверджують, що Трамп "говорить як є". Він щира людина, навіть якщо бреше "в деталях". По-третє, деякі прихильники вважають, що твердження Трампа могли б бути правдивими (але якісь зовнішні обставини заважають цьому). По-четверте, Трамп шахрай, але він "наш шахрай". Це пояснює, чому багато республіканських сенаторів знають, що Трамп спотворює правду, але змушені його підтримувати зі страху втратити своє місце на наступних виборах. По-п'яте, деякі прихильники стверджують, що Трамп — особлива людина, на яку не поширюються звичайні правила. Для декого Трамп володіє надлюдськими здібностями, що дозволяють йому робити те, на що не наважуються інші політики. Чи вижили б Джордж Буш-молодший або Барак Обама на посаді президента, якби вони публічно заявили, що хапали жінок за геніталії або довіряли Володимиру Путіну більше, ніж своїм розвідувальним службам? Деякі білі євангелісти, такі як Джеррі Фалуелл-молодший, бачать у Трампі свого роду рятівника, посланого врятувати країну від радикальних мусульманських терористів і розкладання християнських цінностей.

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