Перевернутий світ Путіна. Чого варті його заклики до миру з точки зору психіатрії

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Щодо питання т. зв. переговорів про закінчення війни проблема вбачається в такому.

Путін і його медведєвські аватари публічно говорять приблизно таке: українська влада — придурки, а українська державність — запрошення до вічної війни. Поки Україна хоче незалежності від Росії, її громадян вбиватимуть.

Це публічно.

А непублічно, за даними якісної американської і не тільки преси, Путін, мовляв, посилає сигнали про готовність до миру.

І все питання в тому, коли Путін щирий — коли голосно заявляє про необхідність знищити Україну, або коли кулуарно натякає на бажаність миру.

Гарне запитання.

На невротичному рівні організації психічного (він же умовно здоровий) у конфлікті між соціально прийнятним і особистісно значущим, як правило, переважує перше. Тобто невротик відчуває себе таким, що відхиляється від норми, і з цього приводу хворіє. Для невротика нормально говорити на публіку "як треба", а кулуарно видавати, як є "насправді".

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Для особистості, організованої перверсивно, все інакше. Норми для такої особистості не існує, а існує тільки різноманіття способів її збочення. Перверсивна особистість рідко виявляє в собі ознаки відхилення від норми. Радше, для неї/него — це світ збожеволів, а він/вона — єдині, хто зберегли здоровий глузд. Тому такі люди не мають проблем із тим, щоб відкрито заявляти про свої погляди, наміри, позиції. Але якщо вони беруть участь у сепаратних (непублічних) переговорах, тоді, звісно, їм доводиться мімікрувати під (збочену) логіку (збожеволівших) співрозмовників.

І ось західна публіка читає, що якщо Путін публічно декларує войовничість, але сепаратно висловлює готовність до переговорів, значить, його "справжні" наміри — це мир. Але це логіка невротичного рівня.

А на рівні перверта, на якому функціонує Путін, усе рівно навпаки. Він пред'являє свої справжні наміри публічно, а сепаратно намагається імітувати відповідність "нормі", яку вважає глибоко хибною та фальшивою, але визнає, що її дотримується, звісно ж, лицемірячи, противна сторона.

Переговори між невротиком і первертом неможливі.

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