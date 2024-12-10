Три шляхи для Трампа: чому для президента США може бути важливим схвалення Путіна

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Не знаю, як Трамп собі уявляв, що поведе Америку до сяючих висот ізоляціонізму, адже це повністю суперечить його психологічній структурі. Його Америка Great Again — насправді the Greatest, номер один у всьому цьому світі.

Ну ось зараз він розкатав демократів на виборах, довів, що він крутіший, більший, єдиний, неповторний, обраний богом. А далі що? Де він братиме цілі для своїх нескінченних нарцисичних перегонів за найвищим ступенем у всьому?

Трамп учора, звісно, написав капслоком, що Америка нічого спільного із ситуацією в Сирії не має, це нехай росіяни самі розгрібають наслідки. Але у Трампа форма важливіша за зміст, а форма тут — капслок.

Звичайно, йому доведеться зустріти той виклик, яким Путін з моменту своєї Мюнхенської промови тицяє в обличчя Штатам і від якого вже не відкрутитися. Ну, тобто, може і втертися за підсумком, заплативши непомірно високу психологічну ціну — почуття сорому від невдачі у таких людей може бути вкрай руйнівним. Але спочатку доведеться вступити в сутичку.

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Загалом, у Трампа три шляхи — перемогти Путіна, програти і просрати все, або програти, але пробувати вдавати, що це не його гра взагалі-то була із самого початку (тобто теж просрати).

І зараз усі три шляхи виглядають рівноцінними.

Ризик ще й у тому, що особистості, подібні до Трампа, женуться за перевагою не просто так, а щоб заслужити нарешті схвалення когось по-справжньому значущого. У Трампа це, найімовірніше, батько, для якого його сини ніколи не були достатньо хорошими.

І вразливість обраного американського президента в тому, що жага схвалення цього "когось" іноді заглушає всі інші наміри і цілі. З причин, які з України складно зрозуміти і тим паче пробачити, Трамп може шукати путінського схвалення, ніби воно має ту саму непробивну силу, об яку Трамп бився і, можна припустити, розіб'ється в дитинстві та юності.

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