Три пути для Трампа: почему для президента США может быть важно одобрение Путина

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Не знаю, как Трамп себе представлял, что поведет Америку к сияющим высотам изоляционизма, ведь это полностью противоречит его психологической структуре. Его Америка Great Again — на самом деле the Greatest, номер один во всем этом мире.

Ну вот сейчас он раскатал демократов на выборах, доказал, что он круче, больше, единственный, неповторимый, избранный богом. А дальше что? Где он будет брать цели для своей бесконечной нарциссической гонки за превосходной степенью во всем?

Трамп вчера, конечно, написал капслоком, что Америка ничего общего с ситуацией в Сирии не имеет, это пусть русские сами разгребают последствия. Но у Трампа форма важнее содержания, а форма тут — капслок.

Конечно, ему придется встретить тот вызов, которым Путин с момента своей Мюнхенской речи тычет в лицо Штатам и от которого уже не отвертеться. Ну, то есть, может и утереться по итогу, заплатив непомерно высокую психологическую цену — чувство стыда от неудачи у таких людей может быть крайне разрушительным. Но сначала придется вступить в схватку.

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В общем, у Трампа три пути — победить Путина, проиграть и просрать все, или проиграть, но пробовать делать вид, что это не его игра вообще-то была с самого начала (то есть тоже просрать).

И сейчас все три пути выглядят равноценными.

Риск еще и в том, что личности, подобные Трампу, гонятся за превосходством не просто так, а чтобы заслужить наконец одобрение кого-то по-настоящему значимого. У Трампа это, скорее всего, отец, для которого его сыновья никогда не были достаточно хороши.

И уязвимость избранного американского президента в том, что жажда одобрения этого "кого-то" иногда заглушает все прочие намерения и цели. По причинам, которые из Украины сложно понять и тем более простить, Трамп может искать путинского одобрения, будто оно имеет ту же непробиваемую силу, о которую Трамп бился и, можно предположить, расшибся в детстве и юности.

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