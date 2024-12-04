Путин готовит жесткие условия: Трамп увеличит помощь Украине, если РФ не пойдет на сделку, — The Sun

По словам журналистов, есть признаки того, что и Зеленский, и Путин могут согласиться с планом Трампа. Но глава Кремля уже готовит жесткие условия для любой сделки при посредничестве Белого дома.

Появились дополнительные подробности плана Дональда Трампа по быстрому прекращению войны в Украине. Команда избранного президента США разработала проект "кнута и пряника", чтобы заставить стороны войны сесть за стол переговоров. Об этом пишет The Sun.

Если РФ продолжит захватывать территории и откажется присоединиться к мирным переговорам, Трамп будет вкладывать больше средств в украинскую армию, отмечают журналисты.

План Трампа предполагает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отказаться от земель, уже захваченных Россией в восточных регионах Украины, и отказаться от попыток немедленного вступления в НАТО.

Позиция Украины

По словам президента Украины, страна не планирует соглашаться на вступление в НАТО по частям, поскольку регионы, потерянные из-за оккупации РФ, будут считаться неукраинскими.

Украинский лидер неоднократно исключал возможность пожертвовать территориями ради завершения войны. Но он также недавно дал понять, что может рассмотреть вариант прекращения кровопролития.

Если Зеленский не будет сотрудничать, Трамп сократит поддержку США, на которую рассчитывают украинские военные. Есть признаки того, что и Зеленский, и Путин могут согласиться с планом Трампа, который может оказаться панацеей, отмечают журналисты.

Источники журналистов, близкие к Трампу, сообщили, что Путин "до смерти боится" избранного президента и будет готов к переговорам, когда тот придет к власти. Но оптимистичный глава Кремля уже готовит жесткие условия для любой сделки, заключенной при посредничестве Трампа, также отмечают источники.

Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линий фронта, но откажется уступить какую-либо значительную территорию, информируют Reuters пять нынешних и бывших российских чиновников. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Юджин Румер сказал, что "Путин не торопится", потому что держит Украину в невыгодном положении.

Важно

От нового наступления РФ защитит только НАТО: каким будет перемирие Украины и России, — Sky News

Эксперт предположил, что ВС РФ могут пытаться захватить еще больше территорий, прежде чем вступят в переговоры о сделке. Среди советников Трампа существует консенсус, что любое мирное соглашение исключит вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем, поэтому это может стать камнем преткновения.

Доктор Кевин Робертс, имеющий тесные связи с избранным президентом, оптимистично настроен относительно того, что план Трампа окажется эффективным и молниеносным.

"При Дональде Трампе война в Украине будет закончена за считанные дни. Путин до смерти боится Трампа, но, к сожалению, Украина должна отказаться от территории, чтобы это произошло", — отметил он.

Напомним, что на Западе рассматривают вступление в НАТО части Украины. Об этом 3 декабря писало издание Politico.

Также сообщалось, что заместитель комбата рассказал о мобилизации, "бусификации", ТЦК и врачах, заявив, что "скоро привлекут всех".