Пятая статья не будет действовать: Зеленский о вступлении в НАТО и отказе от оккупированных территорий

Западные партнеры не предлагали никаких идей относительно "ядерного зонтика", заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства объяснил специфику применения в Украине 5 статьи Договора альянса.

Украина не планирует соглашаться на вступление в НАТО частью своей территории, поскольку регионы, потерянные из-за оккупации РФ, будут считаться неукраинскими. Кроме того, из-за втягивания стран-членов альянса в боевые действия под угрозой окажется поддержка половины партнеров. Об условиях возможного вступления в НАТО высказался президент Украины Владимир Зеленский, говорится на портале "Укринформ".

Заявление Зеленского прозвучало во время брифинга по итогам встречи с президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Глава государства объяснил проблемы вступления в НАТО части Украины: в таком случае "автоматически" другая часть, оккупированная, перестанет быть украинской. Политик заявил, что такого решения не будет.

"Может быть приглашение НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", — заголосил Зеленский.

Также чиновник объяснил проблематику действия 5 статьи договора НАТО на украинские территории, оккупированные РФ. Президент признал, что эта статья не может действовать во время войны и он не ожидает, что армии альянса присоединятся к боевым действиям. Зеленский сказал, что пока Украина не получала от партнеров никаких идей о "ядерном зонтике". Кроме того, политик предположил, что потеряет поддержку "половину партнеров", если речь пойдет о привлечении их войск.

"Сейчас в медиа очень много инсинуаций и спекуляций по поводу того, какой может быть этот зонтик. Мы ни одного из видов этих зонтиков, никаких форматов не получали от наших партнеров. Поэтому что об этом говорить?" — заявил президент Украины.

Украина и НАТО — детали

Отметим, 29 ноября Зеленский дал интервью каналу Sky News, в котором ответил на вопрос об условиях, на которых Украина могла бы вступить в Североатлантический альянс. Политик заявил, что допускает присоединение к НАТО с условием, что Украина не будет добиваться возвращения оккупированных территорий военным путем. При этом основная часть страны окажется под "ядерным зонтиком", а оккупированные части будут освобождать дипломатически.

Во время интервью президент также коснулся военной помощи западных партнеров. Чиновник отметил, что их помощи хватило на оснащение двух бригад, а согласно плану должно было бы хватить на 10.

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