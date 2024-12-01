П'ята стаття не діятиме: Зеленський про вступ в НАТО та відмову від окупованих територій

Західні партнери не пропонували жодних ідей щодо "ядерної парасольки", заявив президент Володимир Зеленський. Очільник держави пояснив специфіку застосування в Україні 5 статті Договору альянсу.

Україна не планує погоджуватись на вступ до НАТО частиною своєї території, оскільки регіони, втрачені через окупацію РФ, будуть вважатись неукраїнськими. Крім того, через втягування країн-членів альянсу у бойові дії під загрозою опиниться підтримка половини партнерів. Про умови ймовірного вступу до НАТО висловився президент України Володимир Зеленський, ідеться на порталі "Укрінформ".

Заява Зеленського пролунала під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою. Очільник держави пояснив проблеми вступу в НАТО частини України: у такому випадку "автоматично" інша частина, окупована, перестане бути українською. Політик заявив, що такого рішення не буде.

"Може бути запрошення НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій", — заголосив Зеленський.

Також посадовець пояснив проблематику дії 5 статті договору НАТО на українські території, окуповані РФ. Президент визнав, що ця стаття не може діяти під час війни і він не очікує, що армії альянсу долучаться до бойових дій. Зеленський сказав, що поки Україна не отримувала від партнерів ніяких ідей про "ядерну парасольку". Крім того, політик припустив, що втратить підтримку "половину партнерів", якщо ітиметься про залучення їхніх військ.

"Зараз в медіа дуже багато інсинуацій і спекуляцій з приводу того, яка може бути ця парасолька. Ми жодної з видів цих парасольок, жодних форматів не отримували від наших партнерів. Тому що про це говорити?" — заявив президент України.

Україна і НАТО — деталі

Зазначимо, 29 листопада Зеленський дав інтерв'ю каналу Sky News, в якому відповів на питання про умови, на яких Україна могла б вступити у Північноатлантичний альянс. Політик заявив, що допускає приєднання до НАТО з умовою, що Україна не буде добиватись повернення окупованих територій воєнним шляхом. При цьому основна частина країни опиниться під "ядерною парасолькою", а окуповані частини будуть визволяти дипломатично.

Під час інтерв'ю президент також торкнувся військової допомоги західних партнерів. Посадовець зауважив, що їх допомоги вистачило на оснащення двох бригад, а згідно з планом мало б вистачити на 10.

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