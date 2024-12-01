"Російська операція" і втрата Покровська: Безугла розкритикувала призначення Драпатого у Генштаб

Одні з найбільш боєздатних бригад, які тримають оборону в Курській області та під Краматорськом, втратили командирів, які отримали призначення в Генштабі ЗСУ, зауважила нардепка Мар'яна Безугла. На її думку, це може погіршити ситуацію на фронті і призведе до втрати нових міст.

Через призначення бойового офіцера, генерал-майор Михайла Драпатого, командувачем Сухопутними військами, Україна може втратити Покровськ у Донецькій області ще до січня 2025 року. Новий командувач має успішний досвід зупинки наступу ЗС РФ, тим часом його відправили на посаду, на якій він займатиметься терцентрами комплектування (ТЦК) та створенням "паперових бригад". Про те, що нові призначення Генштабу ЗСУ схожі на "російську спецоперацію", народна депутатка Мар'яна Безугла написала у Telegram-каналі.

Допис Безуглої з'явився 1 грудня, через два дні після заяви президента Володимира Зеленського та Генштабу про зміни в командуванні, коли на нові посади призначили Михайла Драпатого, Павла Палісу, Олега Апостола. Нардепка нагадала, що завдяки Драпатому, який командував 93 ОМБр, вдалось зупинити спробу ЗС РФ захопити Краматорськ. Цей командир, а також начальник штабу 93 бригади Павло Паліса, є бойовими офіцерами, нагадала політикиня. Однак їх навіщось забрали з фронту, а не відправили, наприклад, на іншу небезпечну ділянку. З її слів, бойові офіцери тепер будуть займатись мобілізаційними питаннями в Сухопутних військах ЗСУ, і це є "почесним підвищенням" у "найбільш проблемній "гнилій" ланці військового управління". На думку Безуглої, такі дії Генштабу можуть призвести до втрати Покровська до "інавгурації Трампа" і схожі на "російську спецоперацію".

"Ми втрачаємо найкращого бойового менеджера, а ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази. Вся ця ситуація виглядає як спланована російська операція", — написала нардепка.

Крім того, Безугла згадала про те, що з фронту забрали командувача 95 ОДШБр Олега Апостола. Політикиня заявила, що через відкликання Апостола до Києва "додатково збільшуються бойові ризики" в Курській області РФ, де воює бригада.

Генштаб ЗСУ - Безугла про Драпатого Фото: Скриншот Генштаб ЗСУ - Безугла про Драпатого і проблеми на фронті Фото: Скриншот

Призначення у Генштабі ЗСУ — реакція військових, експертів, активістів

Військовий журналіст, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов записав відео, серед іншого, присвячене Драпатому, Палісі та Апостолу. На відео ідеться про те, що рішення командування можуть свідчити про намагання покращити боєздатність та керування в армії. Однак зміни відбудуться лише у випадку, коли офіцери отримають реальні важелі впливу на ситуацію, чути на відео. Бутусов заявив, що "поки що усі три призначення якісні".

Про дії командування кілька слів сказав волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко. Зі слів волонтера, "це важлива поворотна точка" і важливо, щоб офіцерам дали працювати, а "не звʼязували руки та плели інтриги навколо них".

Командир 414 окремого полку ОПУБАС ЗСУ Роберд Бровді "Мадяр" також відреагував на нові призначення в Генштабі. Військовий перш за все висловив підтримку рішенню головнокомандувача генерала Олександра Сирського та офіцерам, які отримали нові обов'язки. Втім, він ставить риторичні запитання щодо того, чи доречно проводити такі кардинальні кадрові зміни в умовах загострення на фронті.

Військовий експерт Денис Попович в інтерв'ю медіа NV пояснив, що Драпатий, та інші офіцери, які отримали нові призначення, користуються авторитетом серед військовослужбовців. На його думку, досвід, наприклад, екскомандира 93 бригади використають для якісної підготовки новостворених бригад ЗСУ.

Нові призначення в Генштабі ЗСУ

29 листопада президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про зміни в Генштабі ЗСУ. Генерал-майор Михайло Драпатий, командир 93 бригади ЗСУ, стане командувачем Сухопутними військами, полковник Олег Апостол — заступником командувача ЗСУ, полковник Павло Паліса — заступником керівника офісу президента.

Раніше Фокус писав, що Михайло Драпатий — кадровий офіцер, який у 2014 році на бронемашині увірвався в Маріуполь та разом з бійцями 72 ОМБр завадив окупації міста проросійськими бойовиками. Під час повномасштабного вторгнення РФ, серед іншого, звільняв Херсонську область у 2022 році та взяв участь в обороні Харківської області і завадив росіянам прорватись до обласного центру весною 2024.

Нагадуємо, 22 листопада у медіа повідомили про зміну структури управління військами — про розвиток системи корпуси-бригади.