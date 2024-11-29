Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр" заступником керівника ОП

Павло Паліса є командиром 93-ї бригади "Холодний Яр" з 2023 року. Він командував бригадою під час оборони Бахмута у 2023 році.

Командира 93-ї бригади "Холодний Яр", полковника Павла Палісу призначено на посаду заступника керівника Офісу президента. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що на посаду заступника керівника Офісу потрібна була людина, яка розуміє ситуацію на фронті та зможе щоденно надавати інформацію з передової.

"Бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", — сказав Володимир Зеленський.

Павла Палісу призначено заступником керівника ОП: що про нього відомо

Павло Паліса (позивний — "Хантер") обійняв посаду командира 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у 2023 році. Влітку того року бригада обороняла Бахмут.

За захист України у 2023 році полковник Павло Паліса був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Хрестом бойових заслуг.

Освіту він здобував у Львівському інституті сухопутних військ і командно-штабному інституті Національного університету оборони ім. І. Черняховського. Також навчався в Командно-штабному коледжі армії США, проте коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення до України, перервав навчання і повернувся додому, щоб долучитися до оборони. Отримати американський диплом все ж вдалося у червні 2022 року, уже під час служби командиром 5-го окремого штурмового полку.

24 квітня 2024 року Павло Паліса виступав проти демобілізації до кінця війни.

Нагадаємо, 29 листопада Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України бойового генерала Михайла Драпатого. За словами президента, Драпатий довів свою ефективність на полі бою.