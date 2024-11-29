Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр" заместителем руководителя ОП

Павел Палиса является командиром 93-й бригады "Холодный Яр" с 2023 года. Он командовал бригадой во время обороны Бахмута в 2023 году.

Командир 93-й бригады "Холодный Яр", полковник Павел Палиса назначен на должность заместителя руководителя Офиса президента. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Президент отметил, что на должность заместителя руководителя Офиса нужен был человек, который понимает ситуацию на фронте и сможет ежедневно предоставлять информацию с передовой.

"Боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", — сказал Владимир Зеленский.

Павел Палиса назначен заместителем руководителя ОП: что о нем известно

Павел Палиса (позывной — "Хантер") занял должность командира 93-й ОМБр "Холодный Яр" в 2023 году. Летом того года бригада обороняла Бахмут.

За защиту Украины в 2023 году полковник Павел Палиса был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и Крестом боевых заслуг.

Образование он получал во Львовском институте сухопутных войск и командно-штабном институте Национального университета обороны им. Также учился в Командно-штабном колледже армии США, однако когда РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, прервал обучение и вернулся домой, чтобы приобщиться к обороне. Получить американский диплом все же удалось в июне 2022 года, уже во время службы командиром 5-го отдельного штурмового полка.

24 апреля 2024 года Павел Палиса выступал против демобилизации до конца войны.

Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины боевого генерала Михаила Драпатого. По словам президента, Драпатый доказал свою эффективность на поле боя.