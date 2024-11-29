Влетал на БМП в Мариуполь и освобождал Херсонщину: кто такой новый командующий Сухопутных войск Драпатый

Президент назначил боевого генерала Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Офицер, отметил Зеленский, доказал свою эффективность в боях.

В пятницу, 29 ноября, президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский во время заседания Ставки вместе с Главкомом Александром Сырским принял несколько кадровых решений, которые касаются армии. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Михаил Драпатый, который успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил, отметил Зеленский.

"Главная задача — ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", — написал Владимир Зеленский.

Кроме того, заместителем главнокомандующего Вооруженных Сил назначен опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Олег Апостол.

Оба офицера, как отметил Зеленский, доказали свою эффективность в боях.

Михаил Драпатый: что известно о генерале

Фото: Википедия

Драпатый Михаил Васильевич родился 21 ноября 1982 года в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области. В 2004 году завершил обучение в Харьковском институте танковых войск, начав службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2014 году, когда началась российская вооруженная агрессия против Украины, майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72 ОМБр.

9 мая вооруженные террористы предприняли попытку захвата управления милиции в Мариуполе. 2-му батальону 72 ОМБр был отдан боевой приказ зайти в город на бронетехнике для усиления подразделений, которые отражали штурм террористов, и освободить заложников. Командовал операцией Михаил Драпатый. Ситуация осложнялась тем, что провокаторы подстрекали пророссийски настроенных местных жителей на противодействие, и на улицах города были установлены баррикады. Одна из таких баррикад перегородила путь, когда колонна из четырех машин уже возвращалась после выполнения задания. В первой машине ехал командир Драпатый. Кадры, в которых БМП "перелетает" через баррикаду, демонстрировали телеканалы всего мира.

Майор Драпатый взял на себя ответственность за вывод подразделений из так называемого "Изваринского котла" на соединение с главными силами. Из окружения тогда вышли 260 бойцов 2-го батальона 72-й бригады с более чем 30 единицами техники, во время трехдневного прорыва комбат потерял одного бойца.

Российское полномасштабное вторжение

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон", среди других командиров руководил освобождением правобережья Херсонщины.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024-го, после начала нового наступления ВС РФ на Харьковщину и создания угрозы для Волчанска, возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков". В сентябре возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Луганск", зона ответственности которой простирается от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области.

Награды Драпатого:

Имеет Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого трех степеней и отмечен орденом "Народный Герой Украины".

Напомним, предыдущий командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк был назначен президентом 11 февраля 2024 года.

Также Фокус писал, что 21 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова начальником Управления государственной охраны.