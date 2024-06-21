Зеленский сменил руководителя управления государственной охраны: что о нем известно

Новым руководителем УГО стал Алексей Морозов. Предыдущего уволили в начале мая после разоблачения в структуре завербованных ФСБ агентов, которые готовили покушение на Зеленского.

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В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова начальником Управления государственной охраны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины, — говорится в документе №361.

Отметим, что никакой информации о последнем в открытых источниках найти не удалось. Сейчас первым заместителем начальника управления — начальником службы безопасности президента Украины управления государственной охраны Украины является бригадный генерал Максим Донец, а заместителем начальника управления государственной охраны — бригадный генерал Игорь Пискун.

Предшественник Морозова, 47-летний генерал-майор Сергей Рудь, руководил управлением государственной охраны Украины с 16 октября 2019 года до 9 мая 2024 года.

Кадровые изменения в ведомстве произошли после разоблачения сети агентов ФСБ РФ, которые готовили покушение на Зеленского и планировали ликвидировать главу Службы безопасности Василия Малюка и главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Напомним, 7 мая появилась информация о том, что целая сеть агентов российской ФСБ могла готовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также других высокопоставленных чиновников. Помогать в этом спецслужбам противника могли двое полковников Управления государственной охраны.

Позже источники в правоохранительных органах дали комментарий журналистам, где поделились деталями дела. Оказалось, что одним из подозреваемых является полковник УГО Андрей Гук, у которого был доступ к секретной информации. Вместе с Сергеем Рудем они учились в пограничной академии и были очень близкими друзьями.