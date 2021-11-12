"Это недоразумение", — Госохрана о скандале со "снайперами" во время визита Зеленской во Львов

В УГО со смехом отреагировали на просьбу СМИ прокомментировать скандал со "снайперами на крышах" и добавили, что кто-то из полиции мог неправильно выразиться.

В Управлении государственной охраны и полиции Львова прокомментировали скандал вокруг визита первой леди Елены Зеленской во Львов. Сотрудники УГО сообщили, что информация о снайперах на крышах это какое-то недоразумение, сообщил Телеграф.

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"Я даже не хочу такой маразм комментировать! Но сразу скажу — это просто абсурд!" — заявила спикер местной полиции Светлана Добровольская на просьбу прокомментировать запрет львовянам смотреть в окна в связи с приездом жены президента, так как снайперы могли вести огонь на поражение.

Добровольская посоветовала обратиться в управление госохраны, чтобы уточнить, какие меры безопасности проводились в свзяи с приездом Елены Зеленской.

Журналисты рассказали, что в УГО отреагировали со смехом на просьбу прокомментировать запрет для львовян выглядывать из окон. В охране заявили, что их сотрудники точно не просили такого у местных жителей и единственное, что могло быть — это предупреждение правоохранителей о проведении мероприятия.

"Возможно кто-то из полицейских неправильно выразился или неправильно пояснил, а может его неправильно поняли по поводу некоторых моментов, связанных с пребыванием первой леди", — ответили в УГО и добавили, что охрана супруги президента осуществлялась по закону и не было никаких усиленных мер безопасности.

Также в УГО отметили, что снайперы на крышах могли бы быть на некоторых мегамасштабных мероприятиях, таких как празднование Дня Независимости Украины. Однако даже в этом случае на поражение ни в кого не стреляют, а в случае с первой леди могло быть какое-то недоразумение.

Напомним, львовский журналист Василий Терещук сообщил, что сотрудниками редакции запретили выглядывать из окон в день приезда Елены Зеленской в город. Правоохранители якобы сообщили журналистам, что в случае непослушания снайперы на крышах будут стрелять.

Отметим, что Елена Зеленская будет находится во Львове с 12 по 13 ноября для участия в четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания".