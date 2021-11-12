"Це непорозуміння", — Держохорона про скандал зі "снайперами" під час візиту Зеленської до Львова

В УДО зі сміхом відреагували на прохання ЗМІ прокоментувати скандал зі "снайперами на дахах" і додали, що хтось із поліції міг неправильно висловитися.

В Управлінні державної охорони та поліції Львова прокоментували скандал навколо візиту першої леді Олени Зеленської до Львова. Співробітники УДО повідомили, що інформація про снайперів на дахах це якесь непорозуміння, повідомив Телеграф.

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"Я навіть не хочу такий маразм коментувати! Але одразу скажу — це просто абсурд!" — заявила речниця місцевої поліції Світлана Добровольська на прохання прокоментувати заборону львів'янам дивитися у вікна у зв'язку з приїздом дружини президента, оскільки снайпери могли вести вогонь на поразку.

Добровольська порадила звернутися до управління держохорони, щоб уточнити, які заходи безпеки проводилися у зв'язку з приїздом Олени Зеленської.

Журналісти розповіли, що в УДО відреагували зі сміхом на прохання прокоментувати заборону для львів'ян виглядати з вікон. В охороні заявили, що їхні співробітники точно не просили такого в місцевих жителів і єдине, що могло бути, це попередження правоохоронців про проведення заходу.

"Можливо, хтось із поліцейських неправильно висловився або неправильно пояснив, а може, його неправильно зрозуміли з приводу деяких моментів, пов'язаних із перебуванням першої леді", — відповіли в УДО і додали, що охорона дружини президента здійснювалася за законом і не було жодних посилених заходів безпеки.

Також в УДО наголосили, що снайпери на дахах могли б бути на деяких мегамасштабних заходах, як-от святкування Дня Незалежності України. Однак, навіть у цьому випадку на поразку ні в кого не стріляють, а у випадку з першою леді могло бути якесь непорозуміння.

Нагадаємо, львівський журналіст Василь Терещук повідомив, що співробітникам редакції заборонили виглядати з вікон у день приїзду Олени Зеленської до міста. Правоохоронці нібито повідомили журналістам, що в разі непослуху снайпери на дахах стрілятимуть.

Зазначимо, що Олена Зеленська перебуватиме у Львові з 12 по 13 листопада для участі в четвертому регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування".