"Стрілятимуть снайпери": журналістам у Львові заборонили дивитися у вікна через візит Зеленської

Снайперські групи на дахах стежитимуть за безпекою першої леді.

Львівським журналістам заборонили виглядати у вікна через офіційний візит першої леді Олени Зеленської. Про це у своєму Facebook повідомив місцевий журналіст Василь Терещук.

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За його словами, до них у редакцію прийшли співробітники поліції Львова та попередили, щоб вони не виглядали у вікна, оскільки до міста приїхала дружина президента Олена Зеленська.

"Через це (через приїзд першої леді — ред.) на дахах сидять снайпери і вони стрілятимуть, якщо ми проігноруємо попередження", — процитував Василь Терещук поліцейських і зазначив, що таких заходів безпеки для першої леді не було навіть за часів президентства. Віктора Януковича.

Підсумовуючи, журналіст висловив сподівання, що Олена Зеленська якнайшвидше залишить Львів.

[ + – ] Візит Олени Зеленської до Львова

Про приїзд першої леді Олени Зеленської до Львова також розповів головний редактор місцевого видання "Ратуша" Микола Савельєв. За його словами, поліцейські чергують всюди і побоюються, що хтось може відкрити стрільбу з горища.

"У коридорах – поліція, у дворику – поліція, на вулиці – поліція. Хтось не зачинив вікно на горищі – а до Львова має приїхати перша леді. Бояться, що хтось із цього вікна стрільне в неї", – додав Микола Савельєв.

[ + – ] Снайпери охоронятимуть Олену Зеленську під час візиту до Львова

Блогер та член Національної спілки журналістів Роман Андрусяк зазначив, що таких безпрецедентних заходів безпеки не було навіть під час офіційного візиту Папи Римського до Львова.

За його словами, під час візиту Івана Павла II, який відбувся у червні 2001 року, він спокійно сидів на підвіконні свого офісу та стежив за заходом.

[ + – ] Снайпери охоронятимуть Олену Зеленську під час візиту до Львова

Користувачі з гумором відреагували на залучення снайперів під час візиту Олени Зеленської до Львова та висміяли першу леді за такі заходи безпеки.

"Мстять гади за те, що львів'яни не голосували за весь цей звіринець", "Дико…", "Маразм міцніє", "Її на прицілі снайпери тримають? До чого дожили! Це добрі люди попередили, щоб ви випадково не потрапили вогонь! Подякуйте їм", "Треба начепити на груди табличку "Я не порохобот", тоді не підстрелять!", — написали вони у коментарях під публікацією.

[ + – ] Снайпери для Олени Зеленської

[ + – ] Снайпери для Олени Зеленської

Зазначимо, що перша леді Олена Зеленська з офіційним візитом пробуде у Львові з 12 до 13 листопада. Дружина глави держави приїхала для участі у четвертому регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування", на якому також будуть присутніми голова МОЗ Віктор Ляшко, міністр освіти Сергій Шкарлет, засновник проекту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко та інші високопоставлені гості.

Раніше Фокус повідомляв, що до СБУ звернувся бездомний і попередив про можливий замах на Володимира Зеленського. Чоловік позичив телефон у робітниці Києво-Печерської лаври та попередив, що знає про загрозу вбивства глави держави.

Також Фокус розповідав, що СБУ розслідує шість фактів зазіхання на життя президента.