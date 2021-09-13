Замах на Зеленського: СБУ веде шість розслідувань за фактом посягання на життя президента

З моменту інавгурації силовики розслідують чотири факти посягання на життя президента. Також задокументовано дві погрози вбивством

З початку президентства Володимира Зеленського Служба безпеки України відкрила шість кримінальних проваджень за фактом посягання на його життя і погроз вбивством. Про це пишуть Українські новини.

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У відповіді на журналістський запит СБУ проінформувала, що з 20 травня 2019 року, коли відбулася інавгурація Володимира Зеленського, силове відомство здійснювало досудове розслідування в 4 провадженнях щодо посягання на життя глави держави за статтею 112 Кримінального кодексу

Крім цього, як сказано у відповіді на запит, СБУ проводила ще досудові розслідування у двох справах за фактами погроз вбивством, заподіяння шкоди Володимиру Зеленському за статтею 346 Кримінального кодексу.

Однак, силове відомство не уточнило, хто саме зазіхав на життя українського президента і намагався вчинити замах на Володимира Зеленського з травня 2019 року.

Замах на Зеленського 2021

5 вересня з'явилася інформація про можливий замах на президента Володимира Зеленського. У кол-центр СБУ звернувся невідомий, який повідомив силовикам, що чув про наміри вчинити замах на президента України Володимира Зеленського і будівлю українського Парламенту.

За даними журналістів, інформатором виявився безпритульний Віталій Георгієв, який попросив у співробітниці Києво-Печерської лаври телефон і звернувся в СБУ. Жінка розповіла, що чоловік має психічні розлади і часто буває на Лаврській площі.

Пізніше Фокус повідомляв, що поліція розшукувала бездомного, який попередив про замах на Зеленського. Правоохоронці проводять розслідування за фактом можливого замаху на главу держави, проте місцеперебування Віталія Георгієва встановити поки не вдалося.