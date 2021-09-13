Покушение на Зеленского: СБУ ведет шесть расследований по факту посягательства на жизнь президента

С момента инаугурации силовики расследуют четыре факта посягательства на жизнь президента. Также задокументированы две угрозы убийством.

С начала президентства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины открыла шесть уголовных производств по факту посягательства на его жизнь и угроз убийством. Об этом пишут "Украинские новости".

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В ответе на журналистский запрос СБУ проинформировала, что с 20 мая 2019 года, когда состоялась инаугурация Владимира Зеленского, силовое ведомство осуществляло досудебное расследование в 4 производствах относительно посягательства на жизнь главы государства по статье 112 Уголовного кодекса

Помимо этого, как сказано в ответе на запрос, СБУ проводила еще досудебные расследование в двух производствах по фактам угроз убийством, нанесения вреда Владимиру Зеленскому по статье 346 Уголовного кодекса.

Однако, силовое ведомство не уточнило, кто именно посягал на жизнь украинского президента и пытался совершить покушение на Владимира Зеленского с мая 2019 года.

Покушение на Зеленского 2021

5 сентября появилась информация о возможном покушении на президента Владимира Зеленского. В колл-центр СБУ обратился неизвестный, который сообщил силовикам, что слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины Владимира Зеленского и здание украинского Парламента.

По данным журналистов, информатором оказался бездомный Виталий Георгиев, который попросил у сотрудницы Киево-Печерской лавры телефон и обратился в СБУ. Женщина рассказала, что позвонивший имеет психические расстройства, и часто бывает на Лаврской площади.

Позже Фокус сообщал, что полиция разыскивала бездомного, предупредившего о покушении на Зеленского. Правоохранители проводят расследование по факту возможного покушения на главу государства, однако местонахождение Виталия Георгиева установить пока не удалось.