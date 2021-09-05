Полиция разыскивает бездомного, угрожавшего убийством Зеленского, – СМИ

О возможном убийстве президента сообщил, звонивший с телефона работницы Киево-Печерской лавры.

На горячую линию СБУ позвонил аноним и сообщил о возможном покушении на президента Владимимра Зеленского. Как сообщают Vesti.ua звонивший назвался Георгиевым Владимиром Александровичем.

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Во время расследования сотрудники СБУ установили, что он звонил с одолженного у работницы Киево-Печерской лавры телефона.

Во время звонка в СБУ, мужчина сообщил, что знает о предстоящем покушении на жизнь президента Украины и об атаке на здание Верховной Рады.

По словам женщины, у которой "телефонный террорист" одолжил телефон, у мужчины явные психические расстройства. Он скорее всего бездомный, так как всегда его видно на Лаврской площади. Также сотрудникам СБУ женщина сообщила, что не знает, где находится Георгиев.

В полиции говорят, что сейчас ведется следствие и полную версию событий там обнародуют позже.

Напоминаем, что в Киеве пришлось эвакуировать 120 человек из Печерского суда из-за сообщения о минировании здания. Сообщение о минировании здания суда пришло на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также Фокус писал о том, как администрации Чернобылской АЭС прислали письмо, где сообщили о заложенной взрывчатке в здании электростанции. На станции ввели режим аварийной готовности и провели мероприятия по предотвращению угрозы теракта.