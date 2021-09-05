Поліція розшукує бездомного, який погрожував вбивством Зеленського, — ЗМІ

Про можливе вбивство президента повідомив чоловік, що дзвонив з телефону працівниці Києво-Печерської лаври.

На гарячу лінію СБУ зателефонував анонім і повідомив про можливий замах на президента Володимимр Зеленського. Як повідомляють Vesti.ua чоловік назвався Георгієвим Володимиром Олександровичем.

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Під час розслідування співробітники СБУ встановили, що він дзвонив з позиченого у працівниці Києво-Печерської лаври телефону.

Під час дзвінка в СБУ, чоловік повідомив, що знає про майбутній замах на життя президента України і про атаку на будівлю Верховної Ради.

За словами жінки, у якої "телефонний терорист" позичив телефон, у чоловіка явні психічні розлади. Він швидше за все бездомний, так як завжди його видно на Лаврській площі. Також співробітникам СБУ жінка повідомила, що не знає, де знаходиться Георгієв.

У поліції кажуть, що зараз ведеться слідство і повну версію подій там оприлюднять пізніше.

Нагадуємо, що в Києві довелося евакуювати 120 чоловік з Печерського суду через повідомлення про мінування будівлі. Повідомлення про мінування будівлі суду прийшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Також Фокус писав про те, як адміністрації Чернобилской АЕС надіслали лист, де повідомили про закладену вибухівку в будівлі електростанції. На станції ввели режим аварійної готовності та провели заходи щодо запобігання загрози теракту.