На Чорнобильську АЕС прибула поліція і рятувальники через можливу терористичну загрозу

На ЧАЕС надіслали лист з інформацією про вибухівку. Введено режим аварійної готовності та розпочаті заходи щодо запобігання загрози теракту.

У середу, 28 липня, невідомий відправив на електронну пошту державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" лист, у якому говорилося про те, що на території промислового майданчика станції заклали вибухівку. Про це йдеться на сайті підприємства.

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На місце прибули підрозділи Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій і спільно з персоналом організації, що наразі експлуатується, перевіряють повідомлення.

Крім цього, на підприємстві оголосили режим аварійної готовності, узгодили заходи, спрямовані на захист персоналу.

Служби почали заходи щодо запобігання терористичної загрози.

У той же час видання "Сегодня" наводить заяву керівника поліції Яна Обжелянського, за словами якого, загрози вибуху немає.

"Інформація про наявність вибухівки на ЧАЕС не підтвердилася. До речі, у минулому році було кілька подібних повідомлень. Цього разу повідомлення надійшло в електронному вигляді на адресу ЧАЕС", — зазначив співрозмовник агентства.

Варто зазначити, що помилкові повідомлення про мінування — часте для України явище. Наприклад, 6 липня до Київської міської ради у вівторок надійшло повідомлення про мінування будівлі, яке також не підтвердилося. При цьому "мінер" обіцяє підірвати будинок, якщо гроші не надійдуть на його гаманець протягом доби. Частину працівників довелося евакуювати.

У Запоріжжі п'яний чоловік погрожував підірвати ТРЦ і вимагав мільйон доларів.

Також ми писали, що в Харкові 4 червня "замінували" одразу 14 лікарень.