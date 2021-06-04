У Харкові "замінували" одразу 14 лікарень, проводиться евакуація

Повідомлення про "вибухівку" надійшло на електронну пошту ще вранці. Поліція встановлює особу, яка телефонувала.

У харківську поліцію в п'ятницю, 4 червня надійшло повідомлення про масове мінування лікувальних установ.

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Як повідомляє в Telegram пресслужба поліції Харківської області, повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста надійшло ще вранці на електронну пошту одного з підрозділів поліції.

[ + – ] Оточення біля входу [ + – ] Евакуйований медперсонал [ + – ] Поліція на місці НП [ + – ] Евакуйовані пацієнти

Наразі правоохоронці перевіряють на наявність вибухівки 14 медустанов.

У лікарнях міста працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які обстежують приміщення будівель і евакуюють пацієнтів та персонал.

[ + – ] Повідомлення поліції

Нагадаємо, 6 травня вхід і вихід на станцію метро "Хрещатик" у Києві закривали через анонімний дзвінок про замінування.

Також ми повідомляли, що в той же день у Києві на Труханів острів приїхали поліцейські і вибухотехніки, у зв'язку з тим, що там було виявлено предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, що насправді виявився муляжем.

А днем раніше 5 травня в Києві через повідомлення про мінування закривали станцію "Майдан Незалежності".