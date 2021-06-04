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У Харкові "замінували" одразу 14 лікарень, проводиться евакуація

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Харків, лікарні, мінування,
Фото: suspilne.media | Поліція на місці події

Повідомлення про "вибухівку" надійшло на електронну пошту ще вранці. Поліція встановлює особу, яка телефонувала.

У харківську поліцію в п'ятницю, 4 червня надійшло повідомлення про масове мінування лікувальних установ.

Як повідомляє в Telegram пресслужба поліції Харківської області, повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста надійшло ще вранці на електронну пошту одного з підрозділів поліції.

Оточення біля входу
Оточення біля входу
Евакуйований медперсонал
Евакуйований медперсонал
Поліція на місці НП
Поліція на місці НП
Евакуйовані пацієнти
Евакуйовані пацієнти
Оточення біля входу
Евакуйований медперсонал
Поліція на місці НП
Евакуйовані пацієнти

Наразі правоохоронці перевіряють на наявність вибухівки 14 медустанов.

У лікарнях міста працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які обстежують приміщення будівель і евакуюють пацієнтів та персонал.

Повідомлення поліції

Нагадаємо, 6 травня вхід і вихід на станцію метро "Хрещатик" у Києві закривали через анонімний дзвінок про замінування.

Також ми повідомляли, що в той же день у Києві на Труханів острів приїхали поліцейські і вибухотехніки, у зв'язку з тим, що там було виявлено предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, що насправді виявився муляжем.

А днем раніше 5 травня в Києві через повідомлення про мінування закривали станцію "Майдан Незалежності".