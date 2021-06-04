В Харькове "заминировали" сразу 14 больниц, проводится эвакуация

Сообщение о "взрывчатке" поступило по электронной почте еще утром. Полиция устанавливает личность звонившего.

В харьковскую полицию в пятницу, 4 июня поступило сообщение о массовом минировании лечебных учреждений.

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Как сообщает в Telegram пресс-служба полиции Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города поступило еще утром на электронную почту одного из подразделений полиции.

[ + – ] Оцепление у входа [ + – ] Эвакуированный медперсонал [ + – ] Полиция на месте ЧП [ + – ] Эвакуированные пациенты

На данный момент правоохранители проверяют на наличие взрывчатки 14 медучреждений.

В больницах города работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые обследуют помещения зданий и эвакуируют пациентов и персонал.

[ + – ] Сообщение полиции

Напомним, 6 мая вход и выход на станцию метро "Крещатик" в Киеве закрывали из-за анонимного звонка о минировании.

Также мы сообщали, что в тот же день, в Киеве на Труханов остров приехали полицейские и взрывотехники, в связи с тем, что там был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, на самом деле оказавшееся муляжом.

А днем ранее, 5 мая Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию "Майдан Независимости".