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В Харькове "заминировали" сразу 14 больниц, проводится эвакуация

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Харьков, больницы, минирование,
Фото: suspilne.media | Полиция на месте происшествия

Сообщение о "взрывчатке" поступило по электронной почте еще утром. Полиция устанавливает личность звонившего.

В харьковскую полицию в пятницу, 4 июня поступило сообщение о массовом минировании лечебных учреждений.

Как сообщает в Telegram пресс-служба полиции Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города поступило еще утром на электронную почту одного из подразделений полиции.

Харьков, больницы, минирование, оцепление,
Оцепление у входа
Харьков, больницы, минирование, персонал,
Эвакуированный медперсонал
Харьков, больницы, минирование, силовики,
Полиция на месте ЧП
Харьков, больницы, минирование, пациенты
Эвакуированные пациенты
Харьков, больницы, минирование, оцепление,
Харьков, больницы, минирование, персонал,
Харьков, больницы, минирование, силовики,
Харьков, больницы, минирование, пациенты

На данный момент правоохранители проверяют на наличие взрывчатки 14 медучреждений.

В больницах города работают следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые обследуют помещения зданий и эвакуируют пациентов и персонал.

Сообщение полиции

Напомним, 6 мая вход и выход на станцию метро "Крещатик" в Киеве закрывали из-за анонимного звонка о минировании.

Также мы сообщали, что в тот же день, в Киеве на Труханов остров приехали полицейские и взрывотехники, в связи с тем, что там был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, на самом деле оказавшееся муляжом.

А днем ранее, 5 мая Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию "Майдан Независимости".