У Запоріжжі п'яний чоловік погрожував підірвати ТРЦ і вимагав $1 млн (фото)

За словами силовиків, зловмисник знаходився в стані алкогольного сп'яніння, коли повідомив про "замінування" торгового центру.

У Запоріжжі силовики встановили і затримали місцевого жителя, який погрожував підірвати ТРЦ "Україна" і вимагав мільйон доларів із вертольотом.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За словами правоохоронців, увечері 5 червня з мобільного телефону їм надійшло повідомлення від чоловіка, що ТРЦ "Україна" на центральному проспекті Запоріжжя замінований. Зловмисник вимагав мільйон доларів і вертоліт як компенсацію.

На місце НП відразу прибули силовики, які провели евакуацію майже 400 осіб і перевірили приміщення торгового центру на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Інформація про мінування ТРЦ "Україна" не підтвердилася.

Було встановлене місце проживання псевдомінера. В процесі переговорів чоловік заявив, що вже згоден на компенсацію в розмірі $15 тисяч. Зловмисником виявився житель Запоріжжя 2000 року народження, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Псевдомінер із Запоріжжя Фото: npu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові "замінували" одразу 14 лікарень. Повідомлення про "вибухівку", за словами правоохоронців, надійшло електронною поштою. У лікарнях працювали силовики, які перевіряли будівлі на наявність вибухівки та евакуювали людей.

Також Фокус розповідав, що в Берліні екстрено приземлився літак Ryanair через загрозу вибуху. НП з літаком сталося через тиждень після посадки в Мінську борту цієї ж компанії, на якому був ексголовний редактор NEXTA Роман Протасевич.