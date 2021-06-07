В Запорожье пьяный мужчина угрожал подорвать ТРЦ и требовал $1 млн (фото)

По словам силовиков, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сообщил о "минировании" торгового центра.

В Запорожье силовики установили и задержали местного жителя, который угрожал подорвать ТРЦ "Украина" и требовал миллион долларов с вертолетом.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По словам правоохранителей, вечером 5 июня с мобильного телефона им поступило сообщение от мужчины, что ТРЦ "Украина" на центральном проспекте Запорожья заминирован. Злоумышленник требовал миллион долларов и вертолет в качестве компенсации.

На место ЧП сразу прибыли силовики, которые провели эвакуацию около 400 человек и проверили помещение торгового центра на предмет наличия взрывоопасных предметов. Информация о минировании ТРЦ "Украина" не подтвердилась.

Было установлено место жительства лжеминера. В ходе переговоров мужчина заявил, что уже согласен на компенсацию в размере $15 тысяч. Злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", — говорится в сообщении.

[ + – ] Лжеминер из Запорожья Фото: npu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове "заминировали" сразу 14 больниц. Сообщение о "взрывчатке", по словам правоохранителей, поступило по электронной почте. В больницах работали силовики, которые проверяли здания на наличие взрывчатки и эвакуировали людей.

Также Фокус рассказывал, что в Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair из-за угрозы взрыва. ЧП с самолетом произошло спустя неделю после посадки в Минске борта этой же компании, на котором был экс-главред NEXTA Роман Протасевич.