У Києві "замінували" будівлю міськради і вимагають викуп у Bitcoin (фото)
"Мінер" обіцяє підірвати будинок, якщо гроші не надійдуть на його гаманець протягом доби. Частину працівників довелося евакуювати.
До Київської міської ради у вівторок, 6 липня надійшло повідомлення про замінування будівлі.
Як поінформував у Facebook заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко, за знешкодження "вибухівки" зажадали викуп у пів біткоїна (приблизно 470 тисяч гривень).
На думку чиновника, мінування, швидше за все, вигадане, однак частину людей з будівлі все ж вирішили евакуювати.
Згідно з повідомленням, опублікованим Бондаренком, "замінував" будівлю якийсь Едгар Казарян, який проживає, як він стверджує, за адресою проспект Володимира Маяковського, 88.
Він погрожує підірвати бомбу, "закладену" в будівлі Київської міськради, якщо протягом 24 годин не отримає 0,5 Bitcoin на гаманець, вказаний у листі.
Також "мінер" вказав посилання на "своє" фото.
На фотографії — хлопчик у спортивному костюмі, який робить селфі у квартирі. Половина його обличчя прихована смартфоном.
Нагадаємо, 9 червня силовики повністю перекрили рух на мосту Метро в Києві через повідомлення про мінування.
А в Запоріжжі пʼяний чоловік погрожував підірвати ТРЦ і вимагав мільйон доларів.
Також ми писали, що в Харкові 4 червня "замінували" одразу 14 лікарень.