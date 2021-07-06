У Києві "замінували" будівлю міськради і вимагають викуп у Bitcoin (фото)

"Мінер" обіцяє підірвати будинок, якщо гроші не надійдуть на його гаманець протягом доби. Частину працівників довелося евакуювати.

До Київської міської ради у вівторок, 6 липня надійшло повідомлення про замінування будівлі.

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Як поінформував у Facebook заступник Київського міського голови Володимир Бондаренко, за знешкодження "вибухівки" зажадали викуп у пів біткоїна (приблизно 470 тисяч гривень).

На думку чиновника, мінування, швидше за все, вигадане, однак частину людей з будівлі все ж вирішили евакуювати.

Згідно з повідомленням, опублікованим Бондаренком, "замінував" будівлю якийсь Едгар Казарян, який проживає, як він стверджує, за адресою проспект Володимира Маяковського, 88.

Він погрожує підірвати бомбу, "закладену" в будівлі Київської міськради, якщо протягом 24 годин не отримає 0,5 Bitcoin на гаманець, вказаний у листі.

[ + – ] Повідомлення про "замінування"

Також "мінер" вказав посилання на "своє" фото.

На фотографії — хлопчик у спортивному костюмі, який робить селфі у квартирі. Половина його обличчя прихована смартфоном.

[ + – ] Ймовірний мінер

Нагадаємо, 9 червня силовики повністю перекрили рух на мосту Метро в Києві через повідомлення про мінування.

А в Запоріжжі пʼяний чоловік погрожував підірвати ТРЦ і вимагав мільйон доларів.

Також ми писали, що в Харкові 4 червня "замінували" одразу 14 лікарень.