У Києві перекрили рух на мосту Метро через мінування, правий берег скували затори (фото)

За словами правоохоронців, на пішохідній зоні був помічений підозрілий предмет.

У середу, 9 червня, силовики повністю перекрили рух на мосту Метро в Києві через мінування.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.

Вдень правоохоронцям надійшло повідомлення, що в пішохідній зоні на мосту Метро був помічений підозрілий предмет.

На місце оперативно прибули патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб і відомств.

У пресслужбі Нацполіції Києва повідомляють, що прибулі на місце правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд на наявність можливих вибухонебезпечних предметів.

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація", — підсумували поліцейські.

На правому березі Києва після того, як силовики повністю перекрили рух на мосту Метро, паралізований рух на центральних дорогах столиці.

[ + – ] Затори Києва Фото: Скриншот с портала Infoportal.kiev.ua

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, між мостом Метро і з'їздом із Паркової алеї на відстані майже 15 метрів від дороги біля паркану пішохідної доріжки був помічений підозрілий предмет із мобільним телефоном і дротами, через що правоохоронці перекрили рух.

"Прибувши на місце події провівши його огляд встановлено, що предмет складався з АКБ сонячної батареї і моб. телефону lenovo. Вибухових пристроїв та речовин не зафіксовано", — цитує видання Страна заступника голови МВС.

[ + – ] Мінування моста Метро Фото: Страна

Раніше Фокус повідомляв, що в Борисполі обшукують пасажирів літака з Тбілісі. За неофіційною інформацією, керівництву аеропорту надійшло повідомлення про бомбу на борту.

Також Фокус розповідав, що в Харкові одночасно замінували 14 лікарень. Повідомлення про бомбу надійшло правоохоронцям електронною поштою, після чого вони евакуювали понад 400 осіб.