У Києві перекрили рух на мосту Метро через мінування, правий берег скували затори (фото)
За словами правоохоронців, на пішохідній зоні був помічений підозрілий предмет.
У середу, 9 червня, силовики повністю перекрили рух на мосту Метро в Києві через мінування.
Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.
Вдень правоохоронцям надійшло повідомлення, що в пішохідній зоні на мосту Метро був помічений підозрілий предмет.
На місце оперативно прибули патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб і відомств.
У пресслужбі Нацполіції Києва повідомляють, що прибулі на місце правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд на наявність можливих вибухонебезпечних предметів.
"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація", — підсумували поліцейські.
На правому березі Києва після того, як силовики повністю перекрили рух на мосту Метро, паралізований рух на центральних дорогах столиці.
Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, між мостом Метро і з'їздом із Паркової алеї на відстані майже 15 метрів від дороги біля паркану пішохідної доріжки був помічений підозрілий предмет із мобільним телефоном і дротами, через що правоохоронці перекрили рух.
"Прибувши на місце події провівши його огляд встановлено, що предмет складався з АКБ сонячної батареї і моб. телефону lenovo. Вибухових пристроїв та речовин не зафіксовано", — цитує видання Страна заступника голови МВС.
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