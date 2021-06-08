"Как с Протасевичем": в Борисполе обыскивают пассажиров самолета из Тбилиси (видео)
По неофициальной информации, руководству аэропорта поступило сообщение о бомбе на борту.
Пассажиров рейсового самолета, который прилетел из Тбилиси в Борисполь, тщательно досматривают силовики со служебными собаками.
Об этом пишет Страна.
Как рассказывают пассажиры рейса Тбилиси-Борисполь, из самолета выпускают по пять людей и каждого обнюхивают собаки.
Один из собеседников провел аналогию с Романом Протасевичем, которого задержали силовики после аварийной посадки самолета RyanAir в Минске.
"Такая же история как была после посадки самолёта с Протасевичем в Минске", — рассказал один из пассажиров самолета.
Позже появилась информация, что часть пассажиров рейса Тбилиси-Борисполь привезли в здание аэропорта. По неофициальным данным, тщательную проверку устроили из-за поступившего сообщения о бомбе на борту пассажирского самолета.
"Тщательно обыскивают каждого пассажира. Багаж выгрузили и будет вероятно также проверять отдельно. Одного грузина после беседы с работниками аэропортовых служб и с силовиками куда-то увели", — заявил в комментарии журналистам другой пассажир.
Ранее Фокус рассказывал, что 23 мая в аэропорту Минска аварийную посадку совершил самолет RyanAir. После приземления белорусские силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
Также Фокус сообщал, что Украина закрыла авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом RyanAir и задержанием Романа Протасевича. В МИД Украины также пригрозили Беларуси новыми санкциями, если хоть один белорусский самолет окажется на территории оккупированного Россией Крыма.